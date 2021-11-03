بطلب من وزير.. زعماء أشهر عصابات نيوزيلندا يطالبون الناس بالتطعيم ضد كورونا (فيديو)

اجتمع أشهر زعماء وأعضاء عصابات نيوزيلندا معا لإنتاج مقطع فيديو يحث المجتمع على أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا في خطوة أعدها وزير حكومي بحسب صحيفة (نيوزيلندا هيرالد).

وذكرت الصحيفة أن المبادرة كانت فكرة ويلي جاكسون وزير تنمية الماوري -السكان الأصليين لنيوزيلندا- إذ تم تجميع الفيديو وتحريره من قبل نجله (هيوكرانجي جاكسون) ثم نشره على حساب تابع للوزير على فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ويُظهر المقطع أعضاء وقيادات في عصابات (كينغ كوبرا) و(مونغريل موب) و(هيد هنترز) و(بلاك باور) وهم يذكرون أسباب إقبالهم على التطعيم.

وقال ويلي جاكسون إنه تطوع للجلوس مع العصابات وتشجيعهم على التطعيم، وصنع هذا الفيديو حتى يتمكن قادة العصابات من تشجيع (whanahu) أي الأسرة الممتدة أو المجتمع على التطعيم أيضًا.

وقال الوزير “كان بإمكاننا تجنبهم ومن خلال القيام بذلك نرى فيروس كورونا يتفشى دون قيود في مجتمعنا، وبدلاً من ذلك تفاوضت على مقطع فيديو بدون تكلفة على دافعي الضرائب تحدث فيه أكبر أعضاء العصابات في البلاد ودعوا المجتمع للتطعيم”.

وأضاف “هذه العصابات هي أكثر الأشخاص صعوبة في الوصول إليهم من حيث الرسائل الصحية وجعلهم جميعًا يوافقون على التطعيم كان انتصارًا للفطرة السليمة والصحة العامة”.

ونالت هذه الخطوة إشادة أحد الخبراء في العصابات -بحسب صحيفة نيوزيلاند هيرالد- والذي رأى أن وزير تنمية الماوري ويلي جاكسون أظهر الشجاعة لتحمل المخاطر السياسية المصاحبة لإيصال لقاح كورونا إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها”.