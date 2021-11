إيران تعلن إحباط محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان (فيديو)

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية التابعة لحرسها الثوري أحبطت قبل نحو أسبوع محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني.

وصدر الإعلان عن الحرس الثوري والتلفزيون الرسمي الذي ذكر أن “الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها الى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة”.

وأضاف “قامت بحرية الحرس الثوري بإنزال جوي على متن الناقلة وصادرتها”، مشيرا إلى أن “القوات الأمريكية حاولت مجددا إعاقة مسار الناقلة باستخدام مروحيات وسفينة حربية، لكنها فشلت مجددا”.

ونشر تلفزيون (برس. تي. في) مقطعا مصورا للحادث نقلا عن الحرس الثوري.

IRGC releases footage of foiled US attempt to steal Iranian oil in Sea of Oman https://t.co/fkHaDcl3rR pic.twitter.com/h8pWBimxkh

— Press TV (@PressTV) November 3, 2021