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إيران تعلن إحباط محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان (فيديو)

3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202108:04 PM (مكة المكرمة)

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية التابعة لحرسها الثوري أحبطت قبل نحو أسبوع محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني.

وصدر الإعلان عن الحرس الثوري والتلفزيون الرسمي الذي ذكر أن “الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها الى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة”.

وأضاف “قامت بحرية الحرس الثوري بإنزال جوي على متن الناقلة وصادرتها”، مشيرا إلى أن “القوات الأمريكية حاولت مجددا إعاقة مسار الناقلة باستخدام مروحيات وسفينة حربية، لكنها فشلت مجددا”.

ونشر تلفزيون (برس. تي. في) مقطعا مصورا للحادث نقلا عن الحرس الثوري.

وأشار البيان إلى أن الناقلة التي حاولت البحرية الأمريكية اعتراضها مجددا كانت تلك “التي تحمل النفط المسروق”، لكنها “فشلت” بذلك.

وأوضح أن تلك الناقلة المذكورة دخلت المياه الإقليمية الإيرانية، ورست في وقت مبكر من 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في ميناء بندر عباس، جنوب البلاد.

ولم تحدد المصادر الرسمية جنسية الناقلتين أو تفاصيل إضافية بشأنهما.

وحذرت إيران مرارا الولايات المتحدة بشأن أنشطتها العسكرية في الخليج، وقالت إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عززت الدوريات لتأمين مرور السفن الإيرانية والتصدي لتهريب الوقود.

وزادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بعودة طهران للمحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي قلصت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

وقال علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي ستفشل ما لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من ضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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