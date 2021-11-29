الجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو لـ”ظاهرة غريبة” وقعت في الإسكندرية (فيديو)

كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لظاهرة غريبة قيل إنها حدثت في مدينة الإسكندرية المصرية، تعرف بظاهرة (الودق).

وخلال الأيام الماضية تداولت مواقع إلكترونية تسجيلا مصورا ادعت أنه لظاهرة (الودق)، حتى إن هيئة الأرصاد الجوية المصرية خرجت بنفسها وأكدت حدوث الظاهرة وهي “سقوط كمية من المياه دفعة واحدة من السحب العملاقة في سماء الإسكندرية”.

وفنّدت وحدة التحقق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع وتوصلت إلى حقيقته، مؤكدة أن التسجيل يعود لعام 2018، ونشره منشئ المحتوى (أورفير فرامير).

ووفقا لوحدة التحقق فإن (فرامير) استخدم تأثيرات لتعديل الصورة في المقطع.

فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية على أنه لظاهرة الودق بالإسكندرية .. وحدة التحقق بـ #الجزيرة #مباشر تكشف الحقيقة#مصر pic.twitter.com/VcbripoK6i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021

وحسب هيئة الأرصاد، تحدث ظاهرة الودق عندما يسقط المطر بشكل عمودي على منطقة محددة وليس بشكل متناثر، وعندها يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة وتكون مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الانفجار أو الاندفاع الصغير).