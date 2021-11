“مستوى انتشار مرتفع للغاية”.. الصحة العالمية تحمّل الدول الغنية مسؤولية متحورات كورونا

حمّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم غيبرييسوس)، الإثنين، الدول الكبرى الغنية مسؤولية انتشار متحورات جديدة من فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طاريء للجمعية العامة للصحة العالمية للتعليق على آخر تطورات انتشار المتحور الجديد من كورونا والمعروف باسم (أوميكرون).

وقال تيدروس إن التوزيع “غير العادل” للقاحات الذي جعل هذه الدول تستأثر بنحو 80% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “وراء استمرار معاناة الدول الفقيرة مع الفيروس وظهور متحورات جديدة فيها”.

