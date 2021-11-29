“مستوى انتشار مرتفع للغاية”.. الصحة العالمية تحمّل الدول الغنية مسؤولية متحورات كورونا

حمّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم غيبرييسوس)، الإثنين، الدول الكبرى الغنية مسؤولية انتشار متحورات جديدة من فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع طاريء للجمعية العامة للصحة العالمية للتعليق على آخر تطورات انتشار المتحور الجديد من كورونا والمعروف باسم (أوميكرون).

وقال تيدروس إن التوزيع “غير العادل” للقاحات الذي جعل هذه الدول تستأثر بنحو 80% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “وراء استمرار معاناة الدول الفقيرة مع الفيروس وظهور متحورات جديدة فيها”.

وأضاف “نحن جميعا في قارب واحد وسبق وحذرت منظمة الصحة العالمية من سلبيات عدم ضمان التوزيع العادل للقاحات حول العالم”.

وأشار إلى أن ظهور المتحور أوميكرون “أبرز حاجة العالم لاتفاقيات جديدة بشأن الجوائح” مؤكدا على أن ظهور المتحور الجديد “تذكير آخر بأن فيروس كورونا لم ينته بعد رغم اعتقاد الكثيرين أننا انتهينا منه”.

متحور أوميكرون يثير قلقا عالميا (مواقع)

وتوقع تيدروس زيادة عدد الإصابات بالفيروس اعتمادا على خصائص أوميكرون وقال إن هذا الأمر ستكون له “عواقب وخيمة”.

وتابع “نحتاج مزيدا من الأبحاث لفهم احتمال تغلب هذا المتحور على اللقاحات والمناعة المكتسبة”.

وفي السياق، دعا تيدروس الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي (أوميكرون)” إضافة إلى استخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد “مثيرا للقلق” لما يتضمنه من طفرات كثيرة وقالت إن الأمر “قد يستغرق أياما إلى عدة أسابيع لفهم مستوى خطورة السلالة الجديدة”.

وشددت على أن احتمال انتشار أوميكرون عالميا “مرتفعة للغاية”.

وأفادت المنظمة في أحدث ورقة فنية لها عن السلالة بأنه نظرا للطفرات التي قد تمنح إمكانية الهروب المناعي وقابلية الانتشار “فإن احتمال انتشار أوميكرون على المستوى العالمي عالية”.

بيد أنها في المقابل لفتت إلى عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بسلالة متحور أوميكرون حتى عصر الإثنين.