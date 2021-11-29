أوقفت رحلات بحرية وقطعت شبكات للكهرباء.. عاصفة قوية تجتاح مدنا تركية (فيديو)

اجتاحت عاصفة قوية، اليوم الإثنين، مدنا تركية عدة وتسببت في تعليق رحلات بحرية وقطع شبكات إمداد الكهرباء إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطها مواطنون ووسائل إعلام تركية الأضرار التي ألحقتها العاصفة بعدد من السيارات والمباني وغيرها من الممتلكات وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى.

ونتج عن العاصفة انقلاب مركبات وسقوط نوافذ مبان واقتلاع أشجار ولافتات متاجر.

وتركز تأثيرالعواصف على المنطقة الغربية من البلاد التي شملت مدنًا بينها إسطنبول وبورصة وإزمير.

ونشرت صحيفة (يني شفق) التركية مقطعا مصورا يظهر ارتفاع منسوب مياه البحر في مدينة إزمير وقالت إن العاصفة “أحدثت فيضانات أدت إلى تعليق كافة الرحلات البحرية مؤقتا”.

عاصفة قوية تضرب مدينة إزمير التركية ضربت عاصفة قوية، اليوم، ولاية إزمير التركية وتسببت في حدوث فيضانات مما أدى لتعليق جميع الرحلات البحرية مؤقتًا. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 29, 2021

وبينما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات التركية حول حجم الخسائر المادية أو تأكيد بشأن سقوط قتلى ومصابين أعلنت إدارة الكوارث التابعة لبلدية إسطنبول عبر تويتر أن سرعة الرياح “تراوحت بين 60 إلى 100 كيلومتر في الساعة”.

⚠️İstanbul’da etkili olan Lodos fırtınasının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hızını arttıracağı, aralıklarla tam fırtına (60-100km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.⚠️ pic.twitter.com/GBg7HOFuiO — AKOM (@ibbAkom) November 28, 2021

وتصدرت عدة وسوم قائمة التفاعل على مواقع التواصل في تركيا من بينها وسمي (istanbul) و(Fırtına) التي تعني عاصفة بالعربية.

ونشر آلاف المستخدمين مقاطع فيديو لأضرار العاصفة وآخر مستجداتها.

وفي السياق، قال شهود عيان للجزيرة مباشر إن بعض المجمعات السكنية “فصلت إمدادات الكهرباء والمياه عن الشقق السكنية” في إطار الإجراءات الرامية للحد من التأثيرات السلبية للعاصفة على المباني.

Fırtına arabayı devirdi (anlık) pic.twitter.com/B9M1vMNKo0 — Emrah Gün (@egun1907) November 29, 2021

وأشار آخرون إلى تسبب العاصفة في اقتلاع النوافذ الزجاجية لبعض المباني.

ويوم الجمعة، حذرت دائرة الأرصاد الجوية التركية من عاصفة تجتاح منطقتي بحر مرمرة وغربي البحر الأسود شمال غربي البلاد، يومي الأحد والإثنين المقبلين.

🇹🇷 شاهد || عاصفة إسطنبول 🇹🇷

لحظة تطاير الكراسي وانقلاب مقعد حديدي من مكانه في جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول

🔵خدمة أخبار تركيا ||#أردوغان #الامارات #تركيا #عاجل pic.twitter.com/1xc8dNEC9V — د.وصفي عاشور أبو زيد (@dr_wasfy) November 29, 2021

ودعت دائرة الأرصاد المواطنين إلى اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، مشيرة إلى احتمال انهيار أسقف منازل وانقطاع أسلاك تيار كهربائي أو سقوط أعمدة أو لوحات إعلانات كبيرة.

وتوقعت دائرة الأرصاد، الجمعة، أن تتراوح سرعة الرياح بين 50 و75 كيلومترًا في الساعة مع احتمال أن تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت أن هبوب الرياح الشديدة السرعة سيبدأ في منطقة مرمرة اعتبارًا من صباح الأحد، وغربي البحر الأسود اعتبارًا من ظهر اليوم نفسه.