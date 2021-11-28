مقتل طفل أمريكي بالرصاص أثناء تصوير مراهقين فيديو لنشره على الإنترنت

قُتل طفل أمريكي في الخامسة من عمره بالرصاص مساء الخميس الماضي خلال تصوير مجموعة مراهقين مقطع فيديو لنشره على وسائل التواصل، بحسب شرطة بروكلين بارك بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت الشرطة في بيان على فيسبوك أن فتى يبلغ 13 عاما يٌشتبه في أنه أطلق النار عن طريق الخطأ أثناء حمله مسدسا وقُبض عليه وأودع مركزا للأحداث.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن “قاصرين آخرين كانوا حاضرين” في موقع الحادث -وهو منزل في ضاحية مينيابوليس- وأن الشرطة حاولت مساعدة الطفل لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المنزل ولا يزال التحقيق جاريا.

الخطأ يقتل طفلة أيضًا

وتوفيت طفلة في الخامسة من عمرها أيضا في ساوث فولتون إحدى ضواحي أتلانتا، وروت عائلتها -عبر قناة تلفزيونية محلية- أنها أطلقت النار عن طريق الخطأ من مسدس محشو كان متروكا على كرسي، لكنّ الشرطة أكدت عبر قناة “فوكس” أن طفلا في الثالثة من العمر هو من أطلق النار عليها بالخطأ.

وفي حادثة أخرى قُتل شاب يبلغ من العمر 25 عاما برصاصة طائشة في فيلادلفيا أثناء تناول الطعام مع أسرته، بينما تبحث الشرطة عن شاب في 19 من عمره يُشتبه في إطلاقه النار عليه بعد طرده من حفلة أخرى في منزل مجاور، بحسب قناة محلية تابعة لشبكة “إن بي سي”.

وارتفع العنف المسلح وجرائم القتل في الولايات المتحدة خلال وباء كورونا، مما جعل العام الماضي الأكثر دموية منذ عقود، وكان من المفترض أن يكسر هذا العام هذه الوتيرة.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، لقي حوالي 54 شخصًا مصرعهم في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية يوميًا، وفقًا لتحليل لصحيفة الواشنطن بوست، مما يشكل ارتفاعا من متوسط 40 شخصا يوميا خلال الفترة المماثلة من السنوات الست السابقة.