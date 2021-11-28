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مدرب كرة قدم مصري منع من دخول الملعب فقاد فريقه من خلال جرافة (فيديو)

اضطر المدرب قيادة فريقه بهذا الشكل بسبب قرار بإيقافه وتغريمه مبلغ لم يسدده (مواقع التواصل)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202112:52 PM (مكة المكرمة)

لم يستسلم هذا المدرب لقرار منعه من دخول الملعب فقرر أن يستأجر جرافة ويقود فريقه من خلالها إلى الفوز على منافسه!

ففي دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم بمحافظة الغربية شمالي مصر قام مدرب مركز شباب مدينة قطور محمد حسنين -الشهير بـ(إينو)- بقيادة مباراة فريقه يوم الجمعة بواسطة جرافة بعد قرار إيقافه 3 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه منذ عامين لم يتمكن من تسديدها حتى الآن.

والمثير في الواقعة أن المدرب قاد فريقه للفوز على منافسه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة!

وذكر إينو -البالغ من العمر 32 عاما- لبعض المواقع أنه اضطر لفعل ذلك بسبب عدم قدرته على سداد مبلغ الغرامة، مضيفا أن راتبه الشهري لا يتجاوز 3 آلاف جنيه (أقل من 200 دولار)، بيمما لا تتجاوز أجور لاعبي فريقه بالكامل 10 آلاف جنيه شهريا (أقل من 700 دولار).

يشار إلى أن إينو غُرم هذا المبلغ أثناء تدريبه لفريق قحافة بدوري الدرجة الرابعة، بسبب تدوينة له على صفحته في فيسبوك انتقد فيها المسؤولين عن تنظيم المسابقة.

وكانت إدارة مركز شباب قطور قد رفضت إقالة إينو من منصبه وجددت الثقة فيه مدرباً للفريق في دوري الدرجة الرابعة خلال الموسم الحالي، وأعلنت دعمه بشكل كامل بعد العقوبات الصادرة ضده من الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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