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الأخبار|سويسرا

سويسرا تضيف مصر ودول أخرى ضمن قائمة الحجر الصحي

(رويترز)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202103:23 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة في سويسرا أنها وسعت نطاق الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا ليشمل المسافرين القادمين من عدة دول تم اكتشاف إصابات فيها.

وضمت الوزارة مصر وبريطانيا وجمهورية التشيك ومالاوي باعتبارها الدول التي ظهرت فيها سلالة أوميكرون أخيرا.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر “الآن وبعد اكتشاف إصابات جديدة بأوميكرون سيكون لزاما على المسافرين القادمين من بريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومصر ومالاوي إثبات عدم إصابتهم بكوفيد-19 من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لعشرة أيام أيضًا”.

وكانت وزارة الصحة البلجيكية قد أعلنت أن اختبارا أظهر إيجابية إصابة شخص واحد لم يتلق التطعيم للمتحور الجديد في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وقادم من مصر مؤخرا.

وردت وزارة الصحة المصرية بأنه لا توجد أي دلائل رسمية على هذه الإصابة.

 

وحظرت سويسرا، يوم الجمعة، الرحلات الجوية المباشرة من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بسبب اكتشاف سلالة أوميكرون بينما فرضت قيودا أيضا على السفر من دول أخرى من بينها هونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا.

ولن يسمح لأحد بالدخول من تلك الدول إلا المواطنين السويسريين أو من لديهم تصريح إقامة في سويسرا أو منطقة شنغين.

ويشار إلى أنه اكُتشفت إصابتان بسلالة أوميكرون في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا وفي إيطاليا -وكلاهما جار لسويسرا-لكنها لم تفرض قيودا حتى الآن على السفر بالنسبة لأي دولة تشترك معها في الحدود.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 27/11/2021
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