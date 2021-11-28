سويسرا تضيف مصر ودول أخرى ضمن قائمة الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة في سويسرا أنها وسعت نطاق الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا ليشمل المسافرين القادمين من عدة دول تم اكتشاف إصابات فيها.

وضمت الوزارة مصر وبريطانيا وجمهورية التشيك ومالاوي باعتبارها الدول التي ظهرت فيها سلالة أوميكرون أخيرا.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر “الآن وبعد اكتشاف إصابات جديدة بأوميكرون سيكون لزاما على المسافرين القادمين من بريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومصر ومالاوي إثبات عدم إصابتهم بكوفيد-19 من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لعشرة أيام أيضًا”.

In Tschechien, den Niederlande, dem Vereinigten Königreich, Ägypten und Malawi ist die Variante Omicron aufgetreten. Beim Boarding in ein Flugzeug und bei der Einreise in die Schweiz müssen alle Personen einen negativen Covid-19-Test vorlegen und 10 Tage in Quarantäne. — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 27, 2021

وكانت وزارة الصحة البلجيكية قد أعلنت أن اختبارا أظهر إيجابية إصابة شخص واحد لم يتلق التطعيم للمتحور الجديد في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وقادم من مصر مؤخرا.

وردت وزارة الصحة المصرية بأنه لا توجد أي دلائل رسمية على هذه الإصابة.

وحظرت سويسرا، يوم الجمعة، الرحلات الجوية المباشرة من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بسبب اكتشاف سلالة أوميكرون بينما فرضت قيودا أيضا على السفر من دول أخرى من بينها هونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا.

ولن يسمح لأحد بالدخول من تلك الدول إلا المواطنين السويسريين أو من لديهم تصريح إقامة في سويسرا أو منطقة شنغين.

ويشار إلى أنه اكُتشفت إصابتان بسلالة أوميكرون في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا وفي إيطاليا -وكلاهما جار لسويسرا-لكنها لم تفرض قيودا حتى الآن على السفر بالنسبة لأي دولة تشترك معها في الحدود.