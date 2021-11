سويسرا تضيف مصر ودول أخرى ضمن قائمة الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة في سويسرا أنها وسعت نطاق الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا ليشمل المسافرين القادمين من عدة دول تم اكتشاف إصابات فيها.

وضمت الوزارة مصر وبريطانيا وجمهورية التشيك ومالاوي باعتبارها الدول التي ظهرت فيها سلالة أوميكرون أخيرا.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة على تويتر “الآن وبعد اكتشاف إصابات جديدة بأوميكرون سيكون لزاما على المسافرين القادمين من بريطانيا وجمهورية التشيك وهولندا ومصر ومالاوي إثبات عدم إصابتهم بكوفيد-19 من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لعشرة أيام أيضًا”.

In Tschechien, den Niederlande, dem Vereinigten Königreich, Ägypten und Malawi ist die Variante Omicron aufgetreten. Beim Boarding in ein Flugzeug und bei der Einreise in die Schweiz müssen alle Personen einen negativen Covid-19-Test vorlegen und 10 Tage in Quarantäne.

— BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 27, 2021