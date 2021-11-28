تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|مصر

رسائل مؤثرة من ذوي معتقلين في مصر في ظل تغييب أحبابهم لسنوات

سجن ليمان طرة في مصر (غيتي)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202101:58 PM (مكة المكرمة)

عبر أبناء وأصدقاء معتقلين في السجون المصرية عن مدى معاناتهم منذ سنوات وعدم تمكن الكثير منهم من رؤية أحبائهم في رسائل مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبد الله الحداد نجل المهندس عصام الحداد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية “كلما رأيت اسم أمي على الهاتف ينبض قلبي بشكل سريع وأرفع الهاتف ببطء وأنا أدعو في صمت”.

وأضاف “أحاول بهذه الطريقة السيطرة على مشاعر القلق والتأهب لتلقي أية أخبار في غربتي قد تكون صادمة لي عن أبي المعتقل في مصر منذ ما يقارب الثماني سنوات”.

وكتب  براء حمدي نجل الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب المصري سابقا بعد وفاة والده في السجن نتيجة الإهمال الطبي قائلا “نحتسب أبي عند الله شهيدا إن شاء الله، أفرج الله عنه بعد 8 سنوات في سجون الظالمين. منعوه من زيارتنا له منعا نهائيا منذ 5 سنوات”.

وأضاف “أبلغونا بوفاته داخل محبسه بسجن العقرب ومنعوا إقامة جنازة له إلا بحضور 6 أشخاص وسط حضور أمني شديد”.

وكذلك كتبت سمير الطاهر زوجة الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر “كل مرة أذهب فيها لزيارة هشام أقول لعلها تكون الأخيرة. أمس وقفت تحت المطر أحمل ما تيسر من طعام سهرت حتى الصباح لإعداده، فآويت إلى شجرة قريبة من باب السجن كنا نجلس تحتها لتقينا حر الشمس فوجدتها تغتسل من تراب تراكم عليها منذ شهور. فعدت لأحتمي بالدعاء وما لي غير الله من سند”.

ودونت الصحفية سلافة مجدي عن زميلها الصحفي المعتقل محمد صلاح فقالت “وصلنا أمام سجن طرة للرجال. احتضنت حسام وصلاح. تبادلنا الابتسام والسلامات. الوداع يا أحباب. ألقاكم مجددا مكبلين محاطين بحراس وسياج في جلسات التحقيق وساحات المحاكم. لربما نجد يوما ما الإنصاف هناك”.

يخاف الأهالي على حياة أحبائهم في السجون وضياع سنوات عمرهم داخلها ويستمرون في التساؤل: متى تنتهي هذه المعاناة وكم من الضحايا سيسقط؟

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

شكوى قضائية فرنسية رسمية بعد تسريب معلومات سرية استخدمتها مصر بشكل خاطئ

رفعت وزارة الدفاع الفرنسية شكوى بشأن انتهاك سرية الدفاع الوطني بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر لمكافحة الإرهاب استخدمتها القاهرة لاستهداف مهربين عند الحدود الليبية.

Published On 27/11/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة