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الأخبار|مصر

عامان ونصف.. السلطات المصرية تجدد حبس الزميل هشام عبدالعزيز وتخوفات من فقد بصره

هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر
هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر (مواقع التواصل)
28/11/2021-|آخر تحديث: 29/11/202112:20 AM (مكة المكرمة)

جدّدت السلطات المصرية حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر 45 يومًا، لتصل مدة حبسه إلى ما يزيد عن 890 يومًا، حتى الآن.

وأشارت سميرة الطاهر -زوجة هشام- في تغريدة عبر تويتر إلى تجديد حبسه لمدة 45 يومًا أخرى بالرغم من تردي وضعه الصحي داخل محبسه في سجن طرة بالقاهرة وأنه مهدد فعليًا بفقد بصره.

واعتقل الأمن المصري هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر خلال زيارة عائلية إلى مصر، في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلا أن الأمن في مصر أعاد تدويره خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني من ارتفاع في ضغط العين، مما يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

 

ويعاني الزميل هشام عبد العزيز من تكلس في عظمة الركاب في الأذن الوسطي مما يؤثر في قدرته على السمع.

وإلى جانب هشام، تعتقل السلطات المصرية كذلك 3 آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر وهم: بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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Published On 31/3/2021
من برنامج: المسائية

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