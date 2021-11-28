عامان ونصف.. السلطات المصرية تجدد حبس الزميل هشام عبدالعزيز وتخوفات من فقد بصره

جدّدت السلطات المصرية حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر 45 يومًا، لتصل مدة حبسه إلى ما يزيد عن 890 يومًا، حتى الآن.

وأشارت سميرة الطاهر -زوجة هشام- في تغريدة عبر تويتر إلى تجديد حبسه لمدة 45 يومًا أخرى بالرغم من تردي وضعه الصحي داخل محبسه في سجن طرة بالقاهرة وأنه مهدد فعليًا بفقد بصره.

تجديد حبس الصحفي #هشام_عبدالعزيز ٤٥ يومًا علي زمة التحقيق pic.twitter.com/EbGAFmfrpg — samira eltaher (@samira_eltaher) November 28, 2021

واعتقل الأمن المصري هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر خلال زيارة عائلية إلى مصر، في يونيو/حزيران 2019، وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلا أن الأمن في مصر أعاد تدويره خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني من ارتفاع في ضغط العين، مما يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره إلا أن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.

بعد قضائه 888 يوما خلف الأسوار.. دعوات للإفراج عن الصحفي بالجزيرة مباشر #هشام_عبد_العزيز في ظل تدهور حالته الصحية pic.twitter.com/9ZizF4EnQV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2021

ويعاني الزميل هشام عبد العزيز من تكلس في عظمة الركاب في الأذن الوسطي مما يؤثر في قدرته على السمع.

وإلى جانب هشام، تعتقل السلطات المصرية كذلك 3 آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر وهم: بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر.