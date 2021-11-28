الجيش السوداني يعلن مقتل 6 من جنوده في هجوم للجيش الإثيوبي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، مقتل 6 أفراد من قواته بمنطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا في هجوم نفذته مجموعات تابعة للجيش والمليشيات الإثيوبية.

جاء ذلك في مقال لرئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة (رسمية) المقدم إبراهيم الحوري نشرته الصفحة الرسمية للجيش السوداني على فيسبوك.

والسبت، أعلن الجيش السوداني تعرض قواته بمنطقة الفشقة لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية وسقوط عدد من القتلى من دون ذكر أرقام محددة.

وفي مقاله اليوم الأحد كتب المقدم الحوري “زفت القوات المسلحة 6 شهداء في الفشقة ليرتفع العدد إلى 90 شهيدا (منذ بدء العمليات بالمنطقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي)”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أديس أبابا على ما ذكره الجيش السوداني.

والسبت، ذكر مصدر عسكري لوكالة الأناضول أن ضابطين بالجيش السوداني قتلا في اشتباكات عسكرية مع قوات إثيوبية على حدود البلدين.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل جنود سودانيين (لم يحدد عددهم) خلال توغل للقوات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية.

ومساحة منطقة الفشقة تبلغ نحو مليوني فدان وتمتد لمسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا، البالغة حوالي 25 كم.

وفرض الجيش السوداني، في ديسمبر كانون أول الماضي، سيطرته على أراضي الفشقة بعد أن استولت عليها ما قالت الخرطوم إنها “عصابات إثيوبية”. وتتهم إثيوبيا السودان بالسيطرة على أراض إثيوبية وهو ما ينفيه السودان.