عثر علماء أتراك، على آثار أقدام طفل يعود تاريخها إلى 1300 عام، بمدينة أسوس الأثرية في ولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.
اكتشاف مومياء عمرها 800 عام على الأقل.. ما سرها؟ (فيديو)
اكتشف فريق من علماء الآثار أخيراً مومياء يقدر عمرها بـ 800 عام على الأقل داخل مقبرة تحت الأرض في أطراف مدينة ليما على الساحل الأوسط لبيرو.
ووجد العلماء أن السمة الرئيسية للمومياء هي أن الجسد كله كان مقيّدًا بالحبال والأيدي تغطي الوجه، وهو جزء من نمط الجنازة المحلي.
ويُعتقد أن المومياء لشخص عاش في منطقة جبال الأنديز العليا في البلاد ولكن لم يحدد جنسه بعد.
اكتشاف #مومياء يقدر عمرها بنحو 800 عام على الأقل.. ما سرها؟#بيرو #أمريكا_الجنوبية pic.twitter.com/hmCRRdqusI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021
احتوت المقبرة أيضا على عدد من القرابين تشمل قطعا من الخزف وبقايا نباتات وأدوات حجرية.
وتعد بيرو موطنًا لمئات المواقع الأثرية التي تعود لحضارات قديمة قبل إمبراطورية الإنكا وبعدها، وهي التي هيمنت على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية قبل 500 عام من جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى وسط تشيلي.