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اكتشاف مومياء عمرها 800 عام على الأقل.. ما سرها؟ (فيديو)

المومياء وجدت مكبلة بالحبال (فيسبوك)
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:15 AM (مكة المكرمة)

اكتشف فريق من علماء الآثار أخيراً  مومياء يقدر عمرها بـ 800 عام على الأقل داخل مقبرة تحت الأرض في أطراف مدينة ليما على الساحل الأوسط لبيرو.

ووجد العلماء أن السمة الرئيسية للمومياء هي أن الجسد كله كان مقيّدًا بالحبال والأيدي تغطي الوجه، وهو جزء من نمط الجنازة المحلي.

ويُعتقد أن المومياء لشخص عاش في منطقة جبال الأنديز العليا في البلاد ولكن لم يحدد جنسه بعد.

احتوت المقبرة أيضا على عدد من القرابين تشمل قطعا من الخزف وبقايا نباتات وأدوات حجرية.

وتعد بيرو موطنًا لمئات المواقع الأثرية التي تعود لحضارات قديمة قبل إمبراطورية الإنكا وبعدها، وهي  التي هيمنت على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية قبل 500 عام من جنوب الإكوادور وكولومبيا إلى وسط تشيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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