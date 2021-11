جنوب أفريقيا: نُعاقب بسبب اكتشاف متحورة أوميكرون لفيروس كورونا

تأسفت حكومة جنوب أفريقيا اليوم السبت، على إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطنيها والمسافرين منها، معتبرة أنها “تُعاقَب” بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة (أوميكرون) من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه العديد من دول أمريكا الشمالية وأوربا وأستراليا والبرازيل ودول عربية حدودها أمام القادمين من جنوب القارة الأفريقية.

وقالت الحكومة في بيان إن “هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تعاقب جنوب أفريقيا على تحديدها التسلسل الجينومي المتقدّم وقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة بسرعة أكبر، يجب تكريم التفوق العلمي وليس معاقبته”.

Dr. Joe Phaahla, the Health Minister of South Africa took issue with countries who've enacted travel bans on South Africa after they identified a new COVID-19 variant. https://t.co/6MH96ze64A

