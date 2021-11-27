جنوب أفريقيا: نُعاقب بسبب اكتشاف متحورة أوميكرون لفيروس كورونا

تأسفت حكومة جنوب أفريقيا اليوم السبت، على إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطنيها والمسافرين منها، معتبرة أنها “تُعاقَب” بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة (أوميكرون) من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه العديد من دول أمريكا الشمالية وأوربا وأستراليا والبرازيل ودول عربية حدودها أمام القادمين من جنوب القارة الأفريقية.

وقالت الحكومة في بيان إن “هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تعاقب جنوب أفريقيا على تحديدها التسلسل الجينومي المتقدّم وقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة بسرعة أكبر، يجب تكريم التفوق العلمي وليس معاقبته”.

Dr. Joe Phaahla, the Health Minister of South Africa took issue with countries who've enacted travel bans on South Africa after they identified a new COVID-19 variant. https://t.co/6MH96ze64A — FOX 29 (@FOX29philly) November 27, 2021

مخاوف من الانتشار

ووسط مخاوف من انتشار واسع للمتحورة (أوميكرون) أعلنت دول عدة تعليق الرحلات القادمة من دول أفريقيا الجنوبية حيث رصدت هذه المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية “مقلقة”.

وبعد دول أمريكية شمالية وأوربية وعربية، أغلقت أستراليا وقبلها البرازيل حدودها أمام القادمين من جنوب القارة الأفريقية وحظرت أستراليا اليوم السبت، الرحلات الجوية من 9 دول في جنوب أفريقيا.

وأعلنت كندا والولايات المتحدة منع دخول مسافرين من أفريقيا الجنوبية إلى أراضيهما، بينما شددت اليابان القيود مع فرض حجر لعشرة أيام على القادمين من هذه المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن “المعلومات عن المتحورة الجديدة تجعل أكثر وضوحا أن هذا الوباء لن ينتهي بدون التطعيم على مستوى العالم” داعيا إلى تقديم مزيد من اللقاحات إلى الدول الفقيرة.

وفي أوربا أعلنت السلطات الهولندية السبت عن 61 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 بين مسافرين قدموا على متن رحلتين من جنوب أفريقيا، في حين رصدت إصابة واحدة، بالمتحورة في بلجيكا.

وحظرت دول أوربية بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها، وتطبق روسيا قرارا مماثلا اعتبارا من الأحد، وإسبانيا بدءا من يوم الثلاثاء.

كما أوصى الاتحاد الأوربي بتعليق جميع الرحلات من جنوب أفريقيا و6 دول أخرى في المنطقة بينما أعلنت عدة دول عربية بينها السعودية وقطر أنها ستغلق حدودها أمام المسافرين من المنطقة.

البحث عن كبش فداء

وأثارت هذه القرارات والتوصيات استياء جنوب أفريقيا التي رأت أنها “غير مبررة” وقال وزير الصحة “بعض ردود الفعل غير مبرّرة، بعض القادة يبحثون عن كبش فداء لحل مشكلة عالمية”.

وتحدث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة، وناقشا “التحديات التي تفرضها المتحورة عالميا، وطرق العمل معا للتعامل مع السفر الدولي وإعادة فتحه”.

ولم يسبق لأي متحورة جديدة أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم منذ ظهور المتحورة دلتا في الهند أواخر العام الماضي 2020.

ولحظر السفر نتائج وخيمة على جنوب أفريقيا قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحياة البرية والفنادق ممتلئة عادة فقد كان قطاع السياحة قد بدأ للتو يأمل في موسم عادي.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في بيان منها “قلقنا الفوري هو الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بقطاع السياحة والأعمال”.

ولم يكن بعض الزوار في جنوب أفريقيا يفكرون بغير الرحيل ففي مطار جوهانسبرغ اصطف العديد من المسافرين القلقين ليل الجمعة السبت، لمحاولة اللحاق بآخر الرحلات.