شاهد: زلزال يضرب مدرسة لحظة اصطفاف تلاميذ ومعلمهم للصلاة (فيديو)

سجلت كاميرا مراقبة في أحد المدارس الدينية ببنغلاديش لحظة وقوع زلزال أمس الجمعة، بينما كان تلاميذ وأستاذهم يستعدون لأداة الصلاة.

وظهر في المقطع- الذي نشرته المدرسة على صفحتها في فيسبوك ونقلته وسائل إعلام محلية- التلاميذ وهم يصطفون للصلاة ثم يتفاجؤون بالزلزال ويجرون بسرعة.

زلزال يضرب مدرسة في #بنغلاديش لحظة اصطفاف التلاميذ والمعلم للصلاة pic.twitter.com/jCaROh21p2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 27, 2021

وضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ووفقًا للمركز الوطني الهندي لعلم الزلازل، كان الزلزال على عمق 12 كيلومترًا على بعد حوالي 140 كيلومترًا من مدينة إيزاول في شمال شرق الهند.

وشعر به السكان في مدينة شيتاغونغ جنوب بنغلاديش وفي مناطق بعيدة مثل مدينة كلكتا شرقي الهند، وذكر بعضهم لوسائل إعلام محلية أنه كان زلزالا قويا جدا.