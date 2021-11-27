شاهد: دب يخلع باب سيارة لامبورغيني ورد فعل غريب من صاحبها

حتى أصغر خدش في سيارة لامبورغيني من طراز “هوراكان بيرفورمانتي” قد يشعل غضب مالكها بينما يحسب فواتير إصلاحها لكن الثري الإماراتي حميد البقيش وقف يضحك ويصور دبه الأليف وهو يخلع باب سيارته!

ونشر البقيش مقطع الفيديو على صفحته في إنستغرام حيث كان يلاعب أحد الدببة الأليفة التي لديه بينما كان يجلس في مقعد السائق لسيارة هوراكان برتقالية اللون وفي يده تفاحة يقدمها للدب.

حاول الدب الدخول إلى السيارة عبر النافذة للحصول على التفاحة -وهو الأمر الذي فعله من قبل في مقاطع أخرى- لكنه لم يتمكن هذه المرة بل خلع باب السيارة بالكامل بسبب حجمه وقوته.

ثم يهرب الدب من السيارة خائفا لكن رد فعل صاحب السيارة كان الضحك والاستمرار في استدعاء الدب بالتفاحة!

وفي مقطع فيديو آخر ظهر البقيش وهو يمسكك بباب اللامبورغيني المكسور ويضحك بشدة.