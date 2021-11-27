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خطر انتشار المتحورة الجديدة “مرتفع إلى مرتفع جدا” في أوربا ومودرنا تطور جرعة معززة مضادة

مؤتمر صحفي لرئيسة المفوضية الأوربية (أورسولا دير لاين) حول المتحورة الجديدة (غيتي)
27/11/2021-|آخر تحديث: 27/11/202112:21 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة صحية أوربية إن خطر انتشار متحورة كوفيد الجديدة (أوميكرون) في أوربا “مرتفع إلى مرتفع جدا” في حين أعلنت شركة (مودرنا) الأمريكية للأدوية أنها ستطور جرعة معززة ضد المتحورة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وأعلن المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) في تقرير لتقييم المخاطر أن “المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحورة (أوميكرون) في الاتحاد الأوربي، تم تقييمه على أنه مرتفع إلى مرتفع جدا”.

وأشار المركز في تقريره مساء أمس الجمعة، إلى أنه لا يزال هناك “قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بالعدوى وفعالية اللقاحات والخصائص الأخرى للمتحوّرة أوميكرون”.

وقال إنه في ظل احتمال ألا توفر اللقاحات الحالية حماية، ونظرا إلى أنها قد تكون أكثر عدوى “فإننا نعتبر أن هناك احتمالا كبيرا لتسجيل إصابات في الاتحاد الأوربي والمنطقة الاقتصادية الأوربية”.

وأضاف البيان في الوقت الذي “تعود فيه المتحورة دلتا إلى الاتحاد الأوربي والمنطقة الاقتصادية، قد يكون تأثير دخول أوميكرون وانتشارها المحتمل” مرتفع بصورة كبيرة.

تطوير لقاح سريع

وأعلنت شركة (مودرنا) الأمريكية للأدوية أمس الجمعة، أنها ستطور جرعة معززة ضدّ متحورة فيروس كورونا الجديدة (أوميكرون).

وقال رئيس الشركة إن “المتغيّرات في المتحوّرة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام نحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذه المتحورة”.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان “ستطور مودرنا بسرعة لقاحا مرشحا لتوفير جرعة معززة محددة للمتحورة أوميكرون”.

وهذا الإعلان جزء من استراتيجية للعمل على جرعات معززة محددة لمواجهة المتحورات المثيرة للقلق، بحسب ما ذكرت الشركة الأمريكية.

وقالت موديرنا إن تلك الاستراتيجية شملت توفير جرعات معززة للمتحورتين دلتا وبيتا، مشيرة إلى أنها “أظهرت قدرة” على الدفع بلقاحات مرشحة جديدة إلى مرحلة التجارب السريرية في 60 إلى 90 يوما.

إصابات وسط ركاب طائرتين

وقالت السلطات الصحية في هولندا إنها رصدت 61 مصابا بمرض كوفيد-19 بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا أمس الجمعة.

وأوضحت السلطات أنها بدأت اليوم السبت، إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة الجديدة (أوميكرون) التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الهولندية في وقت مبكر اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافرا بفيروس كورونا.

وأوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الأفريقية أمس الجمعة، وتقرر إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

وفي أستراليا قررت السلطات هناك حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين من 9 دول في جنوب القارة الأفريقية وعائلاتهم بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وقالت وزير الصحة إن “أي شخص ليس مواطنا أستراليا أو من يعولهم وكان موجودا في الدول الأفريقية التي تم فيها اكتشاف سلالة أوميكرون خلال الأربعة عشر يوما الماضية لن يتمكن من دخول أستراليا”.

المصدر : وكالات

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Published On 20/10/2021
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