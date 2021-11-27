أولي تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا من الخطوط الأمامية للجيش.. ماذا قال؟

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مقطع فيديو على صفحته في تويتر لأول تصريحات له بعد انتقاله للخطوط الأمامية مع الجيش الذي يقاتل قوات إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وظهر آبي أحمد بالزي العسكري في لقاء تلفزيوني قال فيه “ما تشاهدونه خلفي هو منطقة جبلية كانت تشكل معقلا للعدو حتى يوم أمس، لكننا استطعنا تحريرها بالكامل”.

وأضاف “الروح المعنوية لدى قوات الدفاع في أحسن حالاتها ونحن نخوض الحرب بشجاعة استثنائية ونحرز نتائج عظيمة”.

وتابع “شهدتم النصر الذي حققناه في يوم واحد ودورنا مستمر لتحقيق انتصارات أعظم”.

"نحن نخوض الحرب بشجاعة استثنائية ونُحرز نتائج عظيمة".. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ينشر فيديو على صفحته على تويتر وهو في الخطوط الأمامية لجبهات القتال#إثيوبيا pic.twitter.com/qCwvuYvuV8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2021

وكان أبي أحمد قد توجه لإدارة الحرب من الخطوط الأمامية يوم الأربعاء الماضي بعدما أوكل إدارة الشؤون اليومية الحكومية إلى نائبه بحسب وسائل إعلام إثيوبية.

وهددت قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة بينما كشفت -يوم الأحد الماضي- عن أسرها الآلاف من أفراد الجيش الإثيوبي في الحرب الدائرة بينها والقوات الفدرالية الحكومية منذ نحو عام.

የምንፈልገው ወይ ኢትዮጵያዊ መሆን ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው:: pic.twitter.com/4OVCiXk5t2 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 26, 2021

ونشرت وسائل إعلام تابعة للجبهة بينها تليفزيون (تيغراي) مقاطع مصورة تظهر آلافا من أسرى الحرب من الجيش الإثيوبي جالسين في منطقة خالية في محيط مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

والثلاثاء قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن الجيش الإثيوبي وجماعات مسلحة من الأقاليم تمكنوا إلى حد ما من وقف تحركات قوات تيغراي لقطع الممر لكن قوات تيغراي تمكنت من التحرك جنوبا صوب أديس أبابا.

وكان فيلتمان قد قال -في تصريحات صحفية عقب عودته من زيارة لإثيوبيا- إن أبي أحمد وجبهة تيغراي “يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما على وشك تحقيق نصر عسكري”.