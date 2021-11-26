مصر.. وفاة البرلماني السابق حمدي حسن داخل سجن العقرب

توفى القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن فجر اليوم الجمعة، داخل محبسه في مصر، وفق ما ذكرت أسرته ومنظمات حقوقية.

وكتبت (جهاد محمد) زوجة براء حسن نجل القيادي الراحل عبر حسابها على فيسبوك “لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون.. والد زوجي الدكتور حمدي حسن في ذمة الله”.

وقالت جهاد “توفاه الله اليوم بسجن العقرب (الشديد الحراسة) بعد اعتقال أكثر من 8 سنوات، ومنع من الزيارة”.

وقالت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية، إن حمدي حسن (65 عاما) توفي داخل سجن العقرب، وسلّم جثمانه لأسرته ودفن وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأوضحت المنظمة عبر حسابها على تويتر “اعتقل حمدي حسن في 19 أغسطس/آب 2013، ليصدر بحقه عدة أحكام بالسجن”.

وأبنت منظمة (حقهم) الحقوقية، حمدي حسن وقالت إنه أحد رموز ثورة يناير وظلّ معتقلا على ذمة قضية منذ عام 2013 وحصل فيها على حكم البراءة، لكنه اتهم في قضية جديدة”.

ولم تعلن السلطات المصرية ملابسات وفاة حمدي حسن، غير أنها تزعم أنها ترعى السجناء وتوفر لهم الرعاية الصحية وأنها ملتزمة بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في ملف الحقوق والحريات.

مصر: وفاة الدكتور والبرلماني السابق "حمدي حسن" داخل سجن العقرب، وتسليم جثمانه لأسرته ودفنه وسط اجراءات أمنية مشددة. وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الموت داخل مقرات الاحتجاز إلى 5 معتقلين خلال شهر نوفمبر الجاري، يذكر أنه قد اعتقل في 19 أغسطس 2013، ليصدر بحقه عدة أحكام بالسجن. pic.twitter.com/TKE8lg4bnf — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) November 25, 2021

وكان حمدي حسن يحاكم بالسجن بعد إدانته “بارتكاب أعمال عنف بالإسكندرية” ووجهت له النيابة اتهامات نفاها آنذاك بـ”التحريض على القتل والانضمام إلى جماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين”.

📌الشهيد رقم44منذ بداية2021

المعتقل السياسي

د. حمدى حسن على إبراهيم

65عام

أخصائي الأنف والأذن والحنجرة

عضو مجلس الشعب دورات عديدة عن دائرة مينا البصل الاسكندرية

معتقل منذ 19اغسطس2013

ممنوع عنه الزيارة منذ 5 سنوات

أستشهد بمحبسه في سجن العقرب سيء السمعة#الحريه_لفلان_الفلاني pic.twitter.com/vDSpHAie0M — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 25, 2021

الدكتور حمدي حسن (65 عاما) قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو سابق في مجلس الشعب والمتحدث باسم كتلة الإخوان البرلمانية خلال دورة (2005- 2010).

وبوفاة الدكتور حسن، يرتفع عدد ضحايا الموت داخل مقرات الاحتجاز إلى 5 معتقلين خلال شهر نوفمبر شرين الجاري، يذكر أنه قد اعتقل في 19 أغسطس آب 2013، ليصدر بحقه عدة أحكام بالسجن.