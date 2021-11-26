كيف يتغلب الناشطون على قطع الإنترنت؟ خبير تقني يجيب (فيديو)

قال مدير مرصد (نيت بلوكس) العالمي آلب توكر إن تقنية (VPN) يمكنها أن يوفر حلا عندما تفرض قيود على الإنترنت بشكل جزئي، ولكن إذا انقطعت خدمة الإنترنت بالكامل فإن هذه التقنية لن تفيد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج هاشتاج على الجزيرة مباشر “هناك الأقمار الصناعية المرتبطة بالإنترنت وهي منظمة بطريقة قوية، وبالتالي في حال انقطاع الإنترنت بشكل كامل يمكن استخدام الإنترنت غير المرتبط بالتوجهات الرقمية”.

وأشار إلى أن “الهدف الأساسي لموقع (نت بلوكس) هو رصد انقطاعات الإنترنت والتحقق منها، وقد شهد السودان شهرا استثنائيا حيث حدثت اختلالات وانقطاع في عموم البلاد بالتزامن مع الأحداث السياسية الأخيرة مما صعّب الوصول إلى الأخبار”.

كيف يمكن للناشطين من التغلب على إيقاف خدمة الإنترنت؟ وما دور تقنية VPN في ذلك؟ @atoker pic.twitter.com/QTeF96PRTX — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 25, 2021

وأضاف “لم نكن ندري ما يجري هناك وقيل إنه جرى انقلاب عسكري وقمع للحريات وقطع للتواصل واستمر هذا الأمر لأسابيع انقطع خلالها السودانيون عن العالم فلم يستطع الناس الوصول إلى الصورة الكبرى هناك”.

وتابع “العديد من الناس كانوا يشعرون بالغضب بالطبع لعدم قدرتهم على التواصل مع ذويهم وأصدقائهم طوال تلك الفترة”.

ماهي أسباب قطع الإنترنت في #السودان؟ الإجابة مع #آلب_توكر، مدير مرصد NetBlocks العالمي pic.twitter.com/MaldMgMln5 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 25, 2021

وكان موقع (نت بلوكس) رصد توقف خدمة الإنترنت بشكل كامل في السودان مما تسبب في انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الاحتجاجات التي صاحبت قرارات عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولمدة 24 يوما.

وأشار الموقع إلى أن الخدمات عادت بشكل جزئي بدءا من 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما عاد الإنترنت عبر المزودين الرئيسيين أول أمس الأربعاء.