بريطانيا: اللقاحات قد لا تكون فعالة إزاء المتحور الجديد من فيروس كورونا

تعمل دول أوربية على اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من إصابات فيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا متصاعدا في وقت دفع متحور جديد رصدت في جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إغلاق حدودها أمام 6 دول.

وفي مواجهة التفشي المتجدد في أوربا، أعلنت فرنسا أمس الخميس تعزيز القيود الصحية، دون تدابير حجر أو حظر تجول، فيما تجاوز عدد الوفيات في ألمانيا التي تواجه أعنف موجة، 100 ألف وفاة.

وأعربت بريطانيا عن القلق الشديد إزاء المتحور الذي كشف عنه أمس الخميس في جنوب أفريقيا قد تجعل اللقاحات أقل فاعلية وتهدد جهود مكافحة الجائحة.

#COVID19 UPDATE: A total of 38,075 tests were conducted in the last 24hrs, with 2,465 new cases, which represents a 6.5% positivity rate. A further 114 #COVID19 related deaths have been reported, bringing total fatalities to 89,771 to date. See more here: https://t.co/4aTJfLufUS pic.twitter.com/gPQetDX1t7

في غضون ذلك، أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد عن وضع 6 دول أفريقية في القائمة الحمراء وحظر الرحلات الجوية منها بسبب المتحور الجديد الذي أطلق عليه اسم (بي 1.1.529)، وأشار إلى أن اللقاحات قد لا تكون فعالة إزاء هذا المتحور.

وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قالت إن المتحور الذي ظهر في جنوب أفريقيا يشكل أكبر تحد منذ بداية الوباء، وأوضحت أن هذا المتحور يملك قدرة على التحول تفوق بضعفين قدرة متحور دلتا.

وأضافت الوزارة البريطانية أن طفراته ربما تكون قادرة على الإفلات من الرد المناعي الذي حققته الإصابات السابقة بالفيروس أو التطعيم. وأشارت إلى أنه يملك بروتينا يختلف بشكل كبير عن الموجود في فيروس كورنا الأصلي.

وأُعلن في جنوب أفريقيا اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، ووصفه الفريق العلمي الذي اكتشفه بأنه سريع الانتشار، وسجلت معظم إصاباته بين الشباب.

كما عثر على السلالة الجديدة المتحورة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة تحتوي على ما يسمى “بروتين سبايك” مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت اللقاحات على أساسه.

Dr Richard Lessells shows a visual representation of the #B11529 genomes detected in Gauteng. #NewVariant pic.twitter.com/if6TAfIheM

وأشار وزير الصحة البريطاني إلى أن العلماء البريطانيين “قلقون للغاية” من هذه النسخة الجديدة المتحورة.

COVID-19 UPDATE:@UKHSA is investigating a new variant. More data is needed but we're taking precautions now.

From noon tomorrow six African countries will be added to the red list, flights will be temporarily banned, and UK travellers must quarantine.

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 25, 2021