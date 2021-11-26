“صندوق السعادة”.. أطفال عانوا مرارة الاعتقال ينشرون البهجة في إدلب (فييديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر إطلاق مجموعة أطفال كانوا معتقلين لدى النظام السوري مبادرةً خيرية أسموها “صندوق السعادة”، وهو صندوق يحتوي على مجموعة هدايا بسيطة للأطفال.

وتهدف المبادرة إلى توزيع الهدايا على أطفال مدينة إدلب بالشمال السوري كنوع من التذكير لهم بحقوقهم في يوم الطفل العالمي.

وعبّرت إحدى المشاركات في “مبادرة صندوق السعادة لاطفال سوريا” عن رغبة القائمين عليها في مشاركة أطفال إدلب هذه المناسبة العالمية علها تفرحهم قليلا وتنسيهم -ولو لبعض الوقت- ما عانوه من سنوات الحرب والنزوح.

وقالت “حرمت من طفولتي وأريد أن أفرّح غيري من الأطفال وأفرح معهم أنا أيضا”.

وأشار مشارك آخر في المبادرة إلى أن نشاطهم هذا يجئ تجديداً لدعوات عدم تكرار ما يتعرض له الأطفال السوريون من تهجير ونزاعات لا يد لهم فيها.

وأوضح أن تجربة الاعتقال برفقة أسرته كانت صعبة للغاية إذ تعرضت أسرته للأذى النفسى والجسدي، معربا عن أمله في ألا يتكرر ذلك مع غيره من الأطفال الأبرياء الذين يستحقون العيش الكريم والأمان وسط أهلهم كبقية أطفال العالم.