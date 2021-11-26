أستاذ جامعي يقدم آلاف الكتب مجاناً لزبائن مطعمه لتشجيعهم على القراءة (فيديو)

تبنّى أستاذ جامعي لبناني فكرة جديدة يرى أنها قد تشجع على القراءة في زمن بات فيه معظم الناس منشغلين بالهواتف ووسائل التكنولوجيا الحديثة وهجر الكثير منهم قراءة الكتب.

ونجح الأستاذ الجامعي “بلال” صاحب مطعم (الدّنون) بطرابلس اللبنانية في بناء علاقة قوية بين زبائن مطعمه وتلبية ما يحلم به من ضرورة انتشار المعرفة بين الناس.

وعمد في ذلك من خلال تسويقه لمبادرة توزيع كتاب مجاناً مع كل وجبة طعام يطلبها الزبائن، لتشجيعهم على القراءة “التي تتحقق من خلالها حضارات الشعوب ونهضة الأمم”، حسب قوله.

ومن خلال استعراض مبادرته عبر الجزيرة مباشر، قال بلال إنه يمتلك آلاف الكتب في مكتبته الضخمة منذ دراسته الجامعية، يوزعها على كل طالب يرى أنه مجتهد ويمكن أن يستفيد منها.

ونقل الأستاذ الجامعي هذه الفكرة إلى مطعهم بتوزيع الكتب على الزبائن لتحفيزهم على القراءة و”تعميق قيم البحث عن المعرفة لتغذية الجسد والفكر معاً وجمعاً بين الأدب والمآدب”.

ولاقت المبادرة استجابة كبيرة من قبل أصحاب المكتبات في المدينة الذين سارعوا للتبرع لحملته بمئات الكتب لدعم ما يسعى لتحقيقه من نشر لثقافة القراءة.