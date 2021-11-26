إعلام إسرائيلي: تل أبيب أبلغت واشنطن نيتها تجميد مشروع استيطاني شمال القدس

ذكر موقع (واللا) العبري أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية نيتها تجميد مشروع بناء حي استيطاني جديد في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بلاده بعثت برسائل إلى إدارة الرئيس جو بايدن مفادها أن الحكومة لن تمضي قدما في بناء الحي الذي وافقت عليه اللجنة المحلية لبلدية القدس الأربعاء.

وبحسب الموقع فإن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية أن “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة للبلدية لا سيطرة للحكومة عليها”، وأن “الخطة لن يتم المصادقة عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء الإقليمية التي تسيطر عليها الحكومة”.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن مسؤول كبير لم تكشف عن هويته أن الخطة حُذفت من جدول أعمال اجتماع 6 ديسمبر/ كانون الأول للجنة المكلفة بالتخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية.

وتتضمن الخطة بناء 9 آلاف وحدة سكنية على مساحة 1243 دونم (307 فدان) من الأراضي ومنها المطار المهجور الذي أغلق عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وفور موافقة اللجنة المحلية للقدس على خطة المعروفة باسم (عطروت) الأربعاء، تواصل مسؤولون من الخارجية الأمريكية مع مسؤولين في إسرائيل للتعبير عن رفضهم لها.

وأشار إلى أن الإسرائيليين أوضحوا للأمريكان أن “الخطة مبدئية وأن الموافقة النهائية تستغرق شهورا وربما سنوات، لكن واشنطن غير مقتنعة”.

وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة صادقت يوم الأربعاء على خطة لبناء حي استيطاني ضخم لليهود المتشددين في موقع مطار مهجور يقع بين القدس ورام الله وبالقرب من مخيم قلنديا للاجئين.

ويشمل المخطط بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالإضافة إللى فنادق ومؤسسات عامة ومناطق مفتوحة ومحال تجارية وأماكن عمل، بحسب مواقع إسرائيلية.