إسرائيل تسجل إصابات بالمتحور الجديد من كورونا وعلماء يحذرون من خطورته

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها سجلت 5 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، وقالت بريطانيا إن العلماء يعتبرونه أهم تحور على الإطلاق، في وقت قالت منظمة العالمية “إنه من الصواب القلق بشأنه”.

وقال (ديفيد نابارو) المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا اليوم الجمعة إنه من الصواب القلق بشأن تفشي سلالة متحور جديد في جنوب أفريقيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية “اعتقادي الشخصي أنه من الصواب حقا أن نقلق بشأن هذا، سأخبركم لماذا؟ يبدو أن الفيروس سيكون لديه قدرة أكبر على الإفلات من الدفاعات التي بنتها أجسادنا نتيجة التطعيمات التي تلقيناها منذ بداية هذا العام”.

وقالت بريطانيا اليوم الجمعة إن العلماء يعتبرون السلالة الجديدة “أهم تحور على الإطلاق”، ولذلك يتعين معرفة إن كان مقاومة للقاحات.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن المتحور الجديد يحتوي على “بروتين سبايك” الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا.

وأوضحت أن ذلك يختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت اللقاحات على أساسه.

ودافع وزير النقل البريطاني عن قرار حظر رحلات الطيران من جنوب أفريقيا ودول أخرى وقال إن الدرس المستفاد من جائحة كوفيد-19 هو أن التحرك المبكر أمر أساسي.

وقال لقناة سكاي نيوز “كما وصفها العلماء- في إشارة إلى المتحور الجديد- فإنها أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن”.

وفي إسرائيل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تسجيل سجلت 5 إصابات بالمتحور الجديد.

وأكد بينيت أن جميع الدول الأفريقية باستثناء دول شمال القارة أصبحت ضمن القائمة الحمراء.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 ⬇️ pic.twitter.com/ZpflfEYzW9

واجتمع بينيت اليوم الجمعة بخبراء في مجال الصحة لبحث أفضل السبل لمواجهة المتحور.

وأفاد موقع (واي.نت) الإخباري الإسرائيلي أنه وفقا لوزارة الصحة تلقى أحد المصابين الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فايزر قبل شهرين، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه لا يمكنه تأكيد التقرير.

How likely is it that the new Covid variant will come over here?

Dr Susan Hopkins says preventative measures are 'there to delay and slow' a Covid variant from coming to the UK 'to allow us to gain more information.' A new variant has been found in southern Africa. pic.twitter.com/RQ8KeETOHg

— Good Morning Britain (@GMB) November 26, 2021