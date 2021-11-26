إسرائيل تسجل إصابات بالمتحور الجديد من كورونا وعلماء يحذرون من خطورته

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها سجلت 5 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، وقالت بريطانيا إن العلماء يعتبرونه أهم تحور على الإطلاق، في وقت قالت منظمة العالمية “إنه من الصواب القلق بشأنه”.

وقال (ديفيد نابارو) المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا اليوم الجمعة إنه من الصواب القلق بشأن تفشي سلالة متحور جديد في جنوب أفريقيا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية “اعتقادي الشخصي أنه من الصواب حقا أن نقلق بشأن هذا، سأخبركم لماذا؟ يبدو أن الفيروس سيكون لديه قدرة أكبر على الإفلات من الدفاعات التي بنتها أجسادنا نتيجة التطعيمات التي تلقيناها منذ بداية هذا العام”.

أهم تحور على الإطلاق

وقالت بريطانيا اليوم الجمعة إن العلماء يعتبرون السلالة الجديدة “أهم تحور على الإطلاق”، ولذلك يتعين معرفة إن كان مقاومة للقاحات.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن المتحور الجديد يحتوي على “بروتين سبايك” الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا.

وأوضحت أن ذلك يختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت اللقاحات على أساسه.

ودافع وزير النقل البريطاني عن قرار حظر رحلات الطيران من جنوب أفريقيا ودول أخرى وقال إن الدرس المستفاد من جائحة كوفيد-19 هو أن التحرك المبكر أمر أساسي.

وقال لقناة سكاي نيوز “كما وصفها العلماء- في إشارة إلى المتحور الجديد- فإنها أهم تحور على الإطلاق يواجهونه في أبحاثهم حتى الآن”.

BREAKING: First case of New Corona Virus variant B.1.1.529 reported in Israel. pic.twitter.com/Y2IgNozA5Y — Ebn Tv (@TvEbn) November 26, 2021

تحذير في في إسرائيل

وفي إسرائيل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تسجيل سجلت 5 إصابات بالمتحور الجديد.

وأكد بينيت أن جميع الدول الأفريقية باستثناء دول شمال القارة أصبحت ضمن القائمة الحمراء.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 ⬇️ pic.twitter.com/ZpflfEYzW9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 25, 2021

واجتمع بينيت اليوم الجمعة بخبراء في مجال الصحة لبحث أفضل السبل لمواجهة المتحور.

وأفاد موقع (واي.نت) الإخباري الإسرائيلي أنه وفقا لوزارة الصحة تلقى أحد المصابين الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فايزر قبل شهرين، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه لا يمكنه تأكيد التقرير.

How likely is it that the new Covid variant will come over here? Dr Susan Hopkins says preventative measures are 'there to delay and slow' a Covid variant from coming to the UK 'to allow us to gain more information.' A new variant has been found in southern Africa. pic.twitter.com/RQ8KeETOHg — Good Morning Britain (@GMB) November 26, 2021

إلغاء مئات الرحلات الجوية

وألغت الصين اليوم الجمعة مئات الرحلات الجوية وأغلقت بعض المدارس وعلقت أنشطة سياحية بعد اكتشاف إصابات بالفيروس في شنغهاي، ما يشكل ضغطا على الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وقبل بضعة أشهر من انطلاق الأولمبياد في بيجين في 4 فبراير/شباط، تريد الصين أن تحد بأي ثمن من مخاطر التلوث وتعتمد سياسة صحية تهدف إلى منع حدوث أي إصابة، وينعكس ذلك على اعتماد قيود صارمة على دخول أراضيها وفرض حجر صحي إلزامي وحملة فحوصات واسعة بمجرد ظهور عدد قليل من الإصابات.

ولمنع انتقال الفيروس إلى مناطق أخرى ألغيت أكثر من 500 رحلة جوية اليوم الجمعة من مطاري العاصمة الاقتصادية الصينية في وقت أعلن عن تسجيل 13 إصابة جديدة.

Here’s What Experts Know About The New COVID-19 Variant B.1.1.529 So Far https://t.co/k5tl6lOYC5 — Asia Post (@AsiaPost3) November 26, 2021

وفي ذات الشأن سجلت أسعار النفط تراجعا صباح اليوم الجمعة وخاصة برميل خام غرب تكساس الوسيط الذي تراجع أكثر من 5% في نيويورك.

وقالت محللة في مجموعة نفطية إن سعر “النفط ينخفض بسبب المخاوف بشأن المتحورة والارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات في أوربا قبل اجتماع أوبك بلاس الأسبوع المقبل”.

كما تراجعت عملة بتكوين إلى ما يقرب من 8% اليوم الجمعة بعد اكتشاف المتحور الجديد، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية مقابل أصول يعتبرونها أكثر أمنا مثل السندات والين والدولار.