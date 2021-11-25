تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|جنوب أفريقيا

علماء: رصد متحورة جديدة “مثيرة للقلق” من فيروس كورونا

أحد الكوادر الطبية في جنوب أفريقيا (غيتي)
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202104:46 PM (مكة المكرمة)

أعلن علماء اكتشاف متحوّرة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، البلد الأكثر تضررا بالوباء في القارة السمراء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وقال عالم الفيروسات (توليو دي أوليفيرا) في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا”.

وذكر المعهد الوطني للأمراض المعدية إن العلماء اكتشفوا نوعا جديدا من فيروس كورونا له طفرات متعددة، وذلك عقب ارتفاع كبير في الإصابات المسجلة مؤخرا.

وبحسب علماء جنوب أفريقيا الذين اكتشفوا سابقا متحورة بيتا، فإن متحورة (بي.1.1.529) لديها عدد “مرتفع جدا” من التحورات.

وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في بيان بتسجيل 22 حالة من المتحور الجديد.

وفي هذه المرحلة لا يعرف العلماء مدى فاعلية اللقاحات في محاربة المتحور.

ومن المحتمل أن ظهور المتحور الجديد تسبب بالارتفاع التصاعدي في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، بحسب وزارة الصحة.

وسجلت إصابات أخرى بهذه المتحوّرة في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب أفريقيا.

وتُعد جنوب أفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام، الأكثر تضررا في القارة من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2.9 مليون إصابة 89.600 حالة وفاة.

ويُهيمن حاليا تفشي متحورة دلتا شديدة العدوى على العالم بعدما اكتُشفت للمرة الأولى في الهند.

وكانت جنوب أفريقيا أول دولة تكتشف المتحور (بيتا) العام الماضي، وهو واحد من 4 فقط وصفت بأنها “مثيرة للقلق” من قبل منظمة الصحة العالمية لأن هناك أدلة على أنها أكثر قابلية للعدوى وأن اللقاحات تعمل بشكل أقل فعالية ضدها.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة نحو 5 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

بريطانيا “تتابع عن كثب” متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا تزامنا مع زيادة الإصابات

قالت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء إنها “تتابع عن كثب” انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معدية بشكل أكبر.

Published On 20/10/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة