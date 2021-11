علماء: رصد متحورة جديدة “مثيرة للقلق” من فيروس كورونا

أعلن علماء اكتشاف متحوّرة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، البلد الأكثر تضررا بالوباء في القارة السمراء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وقال عالم الفيروسات (توليو دي أوليفيرا) في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا”.

وذكر المعهد الوطني للأمراض المعدية إن العلماء اكتشفوا نوعا جديدا من فيروس كورونا له طفرات متعددة، وذلك عقب ارتفاع كبير في الإصابات المسجلة مؤخرا.

وبحسب علماء جنوب أفريقيا الذين اكتشفوا سابقا متحورة بيتا، فإن متحورة (بي.1.1.529) لديها عدد “مرتفع جدا” من التحورات.

BREAKING NEWS: We confirm that through collaborative efforts with private laboratories and the NGS-SA members, a new COVID-19 variant, B.1.1.529, has been detected in South Africa. Read more here https://t.co/0ht7nmMkJg

وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في بيان بتسجيل 22 حالة من المتحور الجديد.

وفي هذه المرحلة لا يعرف العلماء مدى فاعلية اللقاحات في محاربة المتحور.

ومن المحتمل أن ظهور المتحور الجديد تسبب بالارتفاع التصاعدي في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، بحسب وزارة الصحة.

وسجلت إصابات أخرى بهذه المتحوّرة في بوتسوانا المجاورة وهونغ كونغ لدى شخص عاد من رحلة في جنوب أفريقيا.

وتُعد جنوب أفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة من الوباء بحلول نهاية العام، الأكثر تضررا في القارة من الوباء مع تسجيلها أكثر من 2.9 مليون إصابة 89.600 حالة وفاة.

ويُهيمن حاليا تفشي متحورة دلتا شديدة العدوى على العالم بعدما اكتُشفت للمرة الأولى في الهند.

