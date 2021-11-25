“شائعات إخوانية”.. وزير التعليم المصري يبرر تسمم تلاميذ إثر تناولهم وجبات مدرسية (فيديو)

بعد حالات تسمم بالجملة أصابت تلاميذ مدارس مختلفة في 3 محافظات مصرية (كفر الشيخ وقنا وأسيوط) إثر تناولهم وجبات مدرسية، برر وزير التعليم طارق شوقي ذلك بأن الموضوع مجرد “شائعات” أطلقتها جماعة الإخوان.

وزعم الوزير في مداخلة هاتفية مع المذيع أحمد موسى أن مجموعة من الناس وعدت بدفع 500 جنيه لكل من يدعي التسمم وذلك “بهدف التشويش على الإنجازات التي تحدث في البلاد” حسب قوله، وأنه لا توجد حالة تسمم واحدة أو طالب يتلقى علاجا بسبب الوجبات.

كما اتهم طارق شوقي أيضا سلطات محافظة أسيوط بالتسرع في الإعلان عن حالات تسمم قبل التأكد من الأمر ما تسبب في إثارة البلبلة، على حد تعبيره، وطالب بعدم تصديق الحديث عن التسمم إلا بعد صدور تقارير المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

وكتب طارق شوقي -عبر صفحته الشخصية في فيسبوك- أنه تم التنسيق مع وزير الصحة والمحافظين ومديري مديريات التعليم والصحة، مضيفا “تبين أن كل ما تم تداوله هو حالات اشتباه او إدعاء”، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية تتولى التحقيق.

وكانت قنوات تلفزيونية محلية ووسائل إعلام نقلت دخول عشرات الطلاب إلى المستشفيات بعد إصابتهم بالإعياء الشديد والقيء فور تناولهم وجبات مدرسية وصفوها بالمسممة، كما أوقف المسؤولون بالمحافظات التي شهدت حالات تسمم توزيع الوجبات المدرسية.

وأثارت الواقعة غضب الأهالي الذين وصفوا الأمر بالإهمال الجسيم بحق أبنائهم الطلاب وخاصة في ظل التكذيب الحكومي لهذه الحادثة ووصفها بالشائعات الإخوانية.

وتقدمت البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سناء السعيد ، الثلاثاء، ببيان عاجل إلى وزير التعليم بشأن حدوث حالات تسمم وإعياء شديد للكثير من التلاميذ عقب تناولهم وجبات مدرسية.

وتساءلت النائبة عن إجراءات الوزارة حيال سلامة الوجبات المدرسية لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تلاميذ للتسمم بسببها.

وفي أغسطس/آب الماضي منحت السلطات المصرية شركة (سايلو فودز) للصناعات الغذائية التابعة للقوات المسلحة المصرية حق توريد الوجبات المدرسية لـ13 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة.