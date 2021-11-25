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كورونا.. الصحة العالمية تحذر من شعور زائف بالأمان وتكشف نسبة فاعلية اللقاحات ضد المتحورة دلتا

دراسات جديدة تؤكد نجاح اللقاحات في السيطرة على النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد
دراسات تؤكد نجاح اللقاحات في السيطرة على النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (غيتي)
25/11/2021-|آخر تحديث: 25/11/202110:49 AM (مكة المكرمة)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاحات فيروس كورونا تقلل بنحو 40% انتقال المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

وحضّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم) الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط كوفيد-19 ونشره.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 60% من الإصابات والوفيات في أوربا الأسبوع الماضي، وقال إن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية والعاملين بها والمنهكين أصلا.

وقال “نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون إلى اتباع أي اجراءات وقائية”.

وأكد أن اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى، مشيرا إلى أن اللقاحات قللت من انتقال العدوى بنحو 60% لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 40% بعد ظهور المتحورة دلتا.

وأصبحت متحورة دلتا التي تنتشر بشكل أسرع هي المهيمنة الآن في جميع أنحاء العالم، بعدما ازاحت جميع المتحورات الأخرى والسلالة الأصلية.

ومن بين 845 ألف سلالة تم تحميلها على مبادرة (غيسيد) العلمية، وهي قاعدة بيانات مفتوحة لسلالات فيروسات الإنفلونزا وكوفيد، مع عينات تم جمعها في آخر 60 يوما، فإن 99.8% منها تعود إلى سلالة دلتا.

وأكد مدير المنظمة الدولية التأكيد أن الفرد إذا تلقى اللقاح فسيكون أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة والوفاة، لكن لا يزال معرضا لخطر الإصابة بالعدوى وإصابة الآخرين.

وشرح قائلا “حتى لو تلقى الشخص اللقاح، يجب أن يستمر باتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع إصابته، وإصابة شخص آخر يمكن أن يموت”.

المصدر : الفرنسية

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