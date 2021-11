كورونا.. الصحة العالمية تحذر من شعور زائف بالأمان وتكشف نسبة فاعلية اللقاحات ضد المتحورة دلتا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاحات فيروس كورونا تقلل بنحو 40% انتقال المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

وحضّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم) الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط كوفيد-19 ونشره.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 60% من الإصابات والوفيات في أوربا الأسبوع الماضي، وقال إن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية والعاملين بها والمنهكين أصلا.

وقال “نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون إلى اتباع أي اجراءات وقائية”.

وأكد أن اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى، مشيرا إلى أن اللقاحات قللت من انتقال العدوى بنحو 60% لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 40% بعد ظهور المتحورة دلتا.

وأصبحت متحورة دلتا التي تنتشر بشكل أسرع هي المهيمنة الآن في جميع أنحاء العالم، بعدما ازاحت جميع المتحورات الأخرى والسلالة الأصلية.

