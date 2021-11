نيويورك تايمز: دول غنية تتسابق لتوظيف المهاجرين ودمجهم.. تعرف عليها

مع احتدام مشكلات الاقتصاد ومحاولة تخطي آثار وباء كورونا، بدأت الدول الغنية تتسابق للحصول على الشباب المهرة من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم وعود بالإقامة الدائمة والتوطين بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

ففي ألمانيا حذر المسؤولون مؤخرًا من أن البلاد بحاجة إلى 400 ألف مهاجر جديد سنويًا لشغل وظائف في مجالات عدة، بدءا من المجال الأكاديمي وحتى صيانة مكيفات الهواء، ويقدم قانون الهجرة الجديد تأشيرات عمل معجّلة و6 أشهر للزيارة والبحث عن وظيفة.

كذلك تخطط كندا لمنح الإقامة لمليون و200 ألف مهاجر جديد بحلول 2023. وفي أستراليا – حيث تحتاج المناجم والمستشفيات والمطاعم لأيدي عاملة بعد ما يقرب من عامين من إغلاق الحدود- تعتزم الحكومة مضاعفة عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بدخول البلاد خلال العام المقبل.

وتهدف هذه السياسات إلى تخفيف الخروج الوعر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها وباء كورونا، إذ دفعت الاضطرابات التي أحدثها الوباء العديد من الأشخاص إلى التقاعد أو الاستقالة أو عدم العودة إلى العمل.

وبسبب الإبقاء على الكثير من الناس في أماكنهم من دون سفر، ظهر اختلال التوازن الديمغرافي للبشرية بشكل أكثر وضوحًا، فالدول الغنية التي تتقدم في العمر بسرعة تنتج عددًا قليلاً جدًا من القوى العاملة الجديدة، في حين أن البلدان التي بها فائض من الشباب غالبًا ما تفتقر إلى فرص عمل للجميع.

غير أن الحكومات الأوربية لاتزال منقسمة حول كيفية التعامل مع الموجات الجديدة من طالبي اللجوء، كما ما تزال سياسة الهجرة في الولايات المتحدة “عالقة”، حيث وصلت عمليات احتجاز المهاجرين على الحدود المكسيكية إلى مستوى قياسي.

