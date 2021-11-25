الجزيرة مباشر توثق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من سياسة هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين (فيديو)

لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الأرض وتزييف التاريخ على مدار عشرات السنوات بل يستمر في تطبيق سياسته القمعية التي تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية.

ومن ضمن تلك السياسات هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص وعدم إعطاء أصحاب تلك المنازل الفرصة للاحتجاج أو التقاضي.

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر هدم جرافات الاحتلال لمنزل بمنطقة معين في مدينة الخليل بالضفة الغربية تحت حماية جنود الجيش الإسرائيلي وسط صمت عربي وأممي عن مثل تلك الانتهاكات التي ترتكب بشكل شبه يومي.

احتلوا الأرض وزيفوا التاريخ ولم يكتفوا.. هجروا الفلسطينيين وهدموا منازلهم بزعم "عدم الترخيص" #فلسطين pic.twitter.com/iduAsORwth — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2021

وكان تقرير أممي كشف أوائل الشهر الحالي عن ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وكذلك تزايد عدد المشرّدين الفلسطينيين بنسبة 28% خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقدر التقرير عدد المنشآت الفلسطينية التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العام وحتى الآن بحوالي 311 منشأة، إما بدون سابق إنذار أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، وذلك باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار.

ولفت التقرير إلي أن عدد الأصول التي تم هدمها أو مصادرتها ارتفع بنسبة 96% تقريبا حتى الآن في عام 2021 مقارنة بالفترة من العام الماضي نفسها من 94 إلى 184.