كورونا.. تحذير من “وضع خطير للغاية” في أوربا وتصريح صادم لوزير الصحة الألماني

حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوربا بحلول الربيع، في وقت تثير القيود الصحية الجديدة غضب السكان.

وإذا تحققت توقعات المنظمة الدولية “القاتمة” فإن عدد الوفيات بسبب الفيروس قد يرتفع في أوربا من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس/آذار المقبل.

وقالت المنظمة إن أوربا لا تزال “تحت سيطرة الوباء” إذ ارتفع عدد الوفيات المعلنة جراء الفيروس إلى نحو 4 آلاف و200 في اليوم، وهو ضعف الوفيات اليومية المسجلة أواخر سبتمبر/أيلول والبالغ نحو 2100.

وتوقعت المنظمة أن يتسبب ذلك في ضغط عال للغاية على أسرّة المستشفيات في 25 دولة وفي وحدات العناية المركزة في 49 من أصل 53 بلدا بحلول مارس.

Vaccines can protect you from serious illness & death from #COVID19. But #DYK that after being vaccinated, you should STILL

😷 #WearAMask

↔️ Keep a safe distance

🪟 Open windows

🤧 Cough/sneeze into your elbow

👐 Keep hands clean

to stop the virus? Here’s why ⬇

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 23, 2021