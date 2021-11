محاكاة لإنقاذ البشرية.. ناسا تطلق مركبة فضائية للاصطدام بكويكب (فيديو)

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمّة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى تغيير مساره.

وأطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية للاصطدام بكويكب (ديمورفوس) في تدريب لمحاكاة تحطيم جسم فضائي قبل سقوطه على الأرض.

ويمكن أن تتيح هذه التجربة للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلا.

وانطلقت المركبة من كاليفورنيا لاستعراض أول نظام دفاع كوكبي في العالم يستهدف تغيير مسار أي كويكب في طريقه لاصطدام مدمر محتمل بالأرض.

وأقلعت المركبة وهي محمولة على صاروخ (فالكون- 9) من شركة سبيس إكس اليوم الأربعاء، من قاعدة جوية على بعد حوالي 240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس.

Launch of the @SpaceX Falcon 9 carrying the DART spacecraft – starting a nearly one-year journey to crash into a distant asteroid as a test! Keep checking back for more images! #DARTMission #PlanetaryDefense More: https://t.co/SNUSFf9Ukq pic.twitter.com/qJmffF2wIo

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) November 24, 2021