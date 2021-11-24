محاكاة لإنقاذ البشرية.. ناسا تطلق مركبة فضائية للاصطدام بكويكب (فيديو)

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمّة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى تغيير مساره.

وأطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية للاصطدام بكويكب (ديمورفوس) في تدريب لمحاكاة تحطيم جسم فضائي قبل سقوطه على الأرض.

ويمكن أن تتيح هذه التجربة للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلا.

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"ناسا" تطلق المركبة الفضائية "دارت" للاصطدام عمدا بالكويكب "دايمورفوس" في تدريب يحاكي عملية تحطيم صخرة قبل سقوطها على #الأرض#مباشر #ناسا #NASA

https://t.co/NKi06OJpPP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2021

وانطلقت المركبة من كاليفورنيا لاستعراض أول نظام دفاع كوكبي في العالم يستهدف تغيير مسار أي كويكب في طريقه لاصطدام مدمر محتمل بالأرض.

وأقلعت المركبة وهي محمولة على صاروخ (فالكون- 9) من شركة سبيس إكس اليوم الأربعاء، من قاعدة جوية على بعد حوالي 240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس.

Launch of the @SpaceX Falcon 9 carrying the DART spacecraft – starting a nearly one-year journey to crash into a distant asteroid as a test! Keep checking back for more images! #DARTMission #PlanetaryDefense More: https://t.co/SNUSFf9Ukq pic.twitter.com/qJmffF2wIo — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) November 24, 2021

وكتبت ناسا في تغريدة بعد إطلاق المركبة “كويكب ديمورفوس، نحن قادمون إليك”.

وقبل ساعات من الإقلاع، أعلنت شركة سبيس إكس أن الظروف المناخية مواتية لإطلاق المركبة.

وقال العالم المشارك في هذه المهمّة (توم ستاتلر) في مؤتمر صحفي إن هذا الاختبار “سيكون تاريخيًا” مشيرا إلى أن “البشرية ستغير للمرة الأولى حركة جرم فضائي طبيعي في الفضاء”.