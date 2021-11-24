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محاكاة لإنقاذ البشرية.. ناسا تطلق مركبة فضائية للاصطدام بكويكب (فيديو)

24/11/2021-|آخر تحديث: 24/11/202111:51 AM (مكة المكرمة)

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمّة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى تغيير مساره.

وأطلقت وكالة ناسا مركبة فضائية للاصطدام بكويكب (ديمورفوس) في تدريب لمحاكاة تحطيم جسم فضائي قبل سقوطه على الأرض.

ويمكن أن تتيح هذه التجربة للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلا.

وانطلقت المركبة من كاليفورنيا لاستعراض أول نظام دفاع كوكبي في العالم يستهدف تغيير مسار أي كويكب في طريقه لاصطدام مدمر محتمل بالأرض.

وأقلعت المركبة وهي محمولة على صاروخ (فالكون- 9) من شركة سبيس إكس اليوم الأربعاء، من قاعدة جوية على بعد حوالي 240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس.

وكتبت ناسا في تغريدة بعد إطلاق المركبة “كويكب ديمورفوس، نحن قادمون إليك”.

وقبل ساعات من الإقلاع، أعلنت شركة سبيس إكس أن الظروف المناخية مواتية لإطلاق المركبة.

وقال العالم المشارك في هذه المهمّة (توم ستاتلر) في مؤتمر صحفي إن هذا الاختبار “سيكون تاريخيًا” مشيرا إلى أن “البشرية ستغير للمرة الأولى حركة جرم فضائي طبيعي في الفضاء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مركز الجزيرة للدراسات + وكالات

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