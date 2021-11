“فيسبوك يحجب القدس”.. حملة إلكترونية تندد بمحاربة المحتوى الفلسطيني (فيديو)

أطلق مدونون فلسطينيون حملة إلكترونية تحت شعار “فيسبوك يحجب المحتوى الفلسطيني” نددوا من خلالها بسياسات فيسبوك التي تهدف إلى تغييب صوت القدس ومحاربة المحتوى الفلسطيني، حسب تعبيرهم.

ودعوا المدونون رواد مواقع التواصل بالمشاركة في حملتهم العالمية باللغتين العربية والإنجليزية (#فيسبوك_يجب_القدس) و(#fbCensorsJerusalem).

وتهدف الحملة إلى الضغط على منصة فيسبوك لتغيير سياساتها التي يرون أنها منحازة للاحتلال الإسرائيلي وتتعمد قمع الرواية الفلسطينية.

وتأتي الحملة بعدما حذف فيسبوك وقيّد صفحات وحسابات إخبارية فلسطينية وآلاف الحسابات الشخصية لفلسطينيين وصحفيين ومنها صفحة “القسطل” و”ميدان القدس” على خلفية تغطيتهما للعملية الاستشهادية التي نفذها فادي أبو جخيدم في البلدة القديمة بالقدس قبل أيام.

وتحت وسم “فيسبوك يحجب القدس” تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل، من بينهم الكاتبة الفلسطينية زهرة خدرج التي تساءلت مستنكرة “هل يظن فيسبوك أنه بحجبه المواقع الفلسطينية ومحاربة المحتوى الفلسطيني سيُسكت صوت القدس وأهلها ومحبوها ومن يؤمنون بعدالة قضيتها؟”.

وأضافت “هذا لن يحدث والله، وسنعلي أصواتنا ونبلغ رسالتنا للعالم أجمع”.

📍 In protest against Facebook's crackdown on Palestinian journalism, Palestinian activists launch a campaign using the hashtag:#FbCensorsJerusalem#فيسبوك_يحجب_القدس

📆 Tomorrow 24.Nov.2021

⏰ 7 PM Jerusalem time pic.twitter.com/YdWtKKOr1S

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 23, 2021