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الأخبار|بريطانيا

شاهد: رئيس الوزراء البريطاني يتلعثم ويفقد سياق حديثه في خطاب عام

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
24/11/2021-|آخر تحديث: 24/11/202112:34 PM (مكة المكرمة)

انتقدت وسائل إعلام بريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب ما تطرق إليه خطابه خلال مؤتمر لقادة الأعمال يوم الإثنين حينما استعاد ذكريات طفولته وزيارته لمنتزه “عالم الخنزيرة بيبا”.

وفي أثناء الخطاب فقد جونسون سياق كلامه وظل يبحث في الأوراق أمامه ويردد “سامحوني” ليفاجئ بعدها الحضور برواية ذكرياته عن الذهاب إلى “عالم بيبا بيغ”.

وبدأ جونسون يخبر قادة الأعمال في مؤتمر اتحاد الصناعة البريطاني -بتلعثم واضح- أنه ذهب إلى الحديقة الترفيهية التي تستند إلى برنامج أطفال تلفزيوني شهير وكيف أن هذا المكان “رائع جدا بالنسبة له”.

وتسبب ذلك في سؤال أحد الصحفيين له عما إذا كان كل شيء على ما يرام معه، لكن جونسون أصرّ على أنه نجح في توصيل أفكاره بوضوح.

وأَظهرت نسخة مكتوبة من الخطاب صادرة عن مقر رئاسة الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء أن جونسون كان يحاول توضيح أن نجاح “الخنزيرة بيبا” مثال على “القوة الإبداعية للأعمال البريطانية”.

وقال جونسون للجمهور “ذهبت -كما يجب علينا جميعا- إلى عالم بيبا بيغ. ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد زرتم عالم بيبا”. ثم أشار إلى أن العدد ليس كافيا.

ونقلت صحيفة (ديلي ميل) عن مصدر حكومي كبير وصفه لخطاب رئيس الوزراء بأنه “فوضوي”، فيما قال أحد الوزراء لصحيفة (إيه إم سيتي) أن الخطاب كان “مروعًا ويذكرنا بشخصية (السيد بين) الهزلية”.

ووصفت صحيفة (الغارديان) الخطاب بأنه “غريب” ، مشيرة إلى أنه زاد من استياء حزب جونسون المحافظ وقلقهم بشأن قبضته على السلطة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كبار المشرعين البريطانيين قلقون بشكل متزايد بشأن “كفاءة رئيس الوزراء وقيادته بعد أن ألقى خطابًا متهورًا أمام قادة الأعمال”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام بريطانية

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