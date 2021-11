جبهة تيغراي تكشف عن أسرها عشرات الجنود من الجيش الإثيوبي (فيديو)

كشفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عن أسرها مئات من عناصر الجيش الإثيوبي في الحرب الدائرة بينها والقوات الفدرالية الحكومية منذ نحو عام.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للجبهة بينها تليفزيون (تيغراي)، الأحد، مقاطع مصورة تظهر مئات من أسرى الحرب من الجيش الإثيوبي جالسين في منطقة خالية في محيط مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وأظهرت المقاطع حمل الجنود الإثيوبيين لافتات باللغة الأمهرية وأخرى باللغة الإنجليزية كتب عليها عبارات دعم لشعب تيغراي.

وقالت الجبهة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد “يجبر الناس على خوض الحرب” واتهمته بقتل الأطفال وتعريضهم والأمهات للأمراض وغيرها من المشكلات الصحية بسبب الجوع ونقص الأدوية.

من جهته، أوضح الناطق باسم (قوات تيغراي) غيتاشو رضا أن أسرى الحرب في إقليم تيغراي تجمعوا “لإعلان تضامنهم” مع شعب الإقليم.

وأشار على تويتر إلى أن أسرى الحرب “أعربوا أيضا عن امتنانهم لشعب تيغراي وحكومته على المعاملة الإنسانية التي تلقوها”.

#POWs in Tigray came out en masse yesterday to express solidarity with the people of Tigray. They also expressed their gratitude to the ppl & government of Tigray for the humane treatment it has accorded them. #TigrayShallPrevail ! pic.twitter.com/UntJSJ91fn

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع المصورة وقالوا إنها “مظاهرة لأسرى الحرب من الجيش الإثيوبي للإعلان عن رفضهم لنظام آبي أحمد”.

وقال حساب لشخص يدعى جاسن “أسرى الحرب نظموا احتجاجية ضد النظام الفاشي في مقلي (في إشارة لنظام آبي أحمد)”.

#Ethiopian #POWs held a protest against the ET fascist regime in Mekelle today. Here a few from their banner messages….

"Abiy Stop Ethiopian Blood Shading For The Sake of Staying In Your Office"

"Stop The Genocide On The Tigrayan People"

"Abiy…https://t.co/QyboTasAVL

— jusin (@justineetG) November 21, 2021