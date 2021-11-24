جبهة تيغراي تكشف عن أسرها عشرات الجنود من الجيش الإثيوبي (فيديو)

كشفت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عن أسرها مئات من عناصر الجيش الإثيوبي في الحرب الدائرة بينها والقوات الفدرالية الحكومية منذ نحو عام.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للجبهة بينها تليفزيون (تيغراي)، الأحد، مقاطع مصورة تظهر مئات من أسرى الحرب من الجيش الإثيوبي جالسين في منطقة خالية في محيط مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

وأظهرت المقاطع حمل الجنود الإثيوبيين لافتات باللغة الأمهرية وأخرى باللغة الإنجليزية كتب عليها عبارات دعم لشعب تيغراي.

وقالت الجبهة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد “يجبر الناس على خوض الحرب” واتهمته بقتل الأطفال وتعريضهم والأمهات للأمراض وغيرها من المشكلات الصحية بسبب الجوع ونقص الأدوية.

من جهته، أوضح الناطق باسم (قوات تيغراي) غيتاشو رضا أن أسرى الحرب في إقليم تيغراي تجمعوا “لإعلان تضامنهم” مع شعب الإقليم.

وأشار على تويتر إلى أن أسرى الحرب “أعربوا أيضا عن امتنانهم لشعب تيغراي وحكومته على المعاملة الإنسانية التي تلقوها”.

#POWs in Tigray came out en masse yesterday to express solidarity with the people of Tigray. They also expressed their gratitude to the ppl & government of Tigray for the humane treatment it has accorded them.#TigrayShallPrevail! pic.twitter.com/UntJSJ91fn — Getachew K Reda (@reda_getachew) November 22, 2021

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع المصورة وقالوا إنها “مظاهرة لأسرى الحرب من الجيش الإثيوبي للإعلان عن رفضهم لنظام آبي أحمد”.

وقال حساب لشخص يدعى جاسن “أسرى الحرب نظموا احتجاجية ضد النظام الفاشي في مقلي (في إشارة لنظام آبي أحمد)”.

#Ethiopian #POWs held a protest against the ET fascist regime in Mekelle today. Here a few from their banner messages…. "Abiy Stop Ethiopian Blood Shading For The Sake of Staying In Your Office" "Stop The Genocide On The Tigrayan People" "Abiy…https://t.co/QyboTasAVL — jusin (@justineetG) November 21, 2021

وأضاف أن الجنود الأسرى حملوا لافتات كتب علياه “آبي..لتوقف المجزرة المرتكبة ضد شعب تيغراي ولتوقف نزيف الدم الإثيوبي من أجل أن تبقى في منصبك”.

ከ11,000 በላይ የአብይና የኢሳይያስ ሰራዊት ወታደሮች በትግራይ ምርኮኞች ማእከል ይገኛሉ:: ትላንት የእምባገነኖቹን .@AbiyAhmedAli #Ethiopia #Isaisafeworki #Eritrea ስርዓት በመቃወም ሰላሚዊ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን የአቋም መግለጫም አውጥተዋል:: ንስዕር pic.twitter.com/9elJ1w400r — Kindeya Gebrehiwot, PhD, Prof (@ProfKindeya) November 23, 2021

Captured Ethiopian Soldiers Denounce the Tigray War BREAKING: Today, in a demonstration held just outside Mekelle, Ethiopian and #Eritrean prisoners of war condemned @AbiyAhmedAli and @PAfwerki for the death and destruction they brought upon the people of #Tigray and #Ethiopia. pic.twitter.com/rJql9LXMGu — Yonas Nigussie (@Yonigussie) November 21, 2021

وفي السياق، تحدثت حسابات لشخصيات إثيوبية عن اتهام حكومة آبي أحمد لجبهة تيغراي بتزييف الصور الملتقطة لأسرى الحرب من الجنود وتعمد تضليل المواطنين.

بيد أنه لم يصدر ردا رسميا من حكومة أديس أبابا حتى مساء الأربعاء، في هذا الشأن.

@AbiyAhmedAli's government of 🇪🇹said this footage of Ethiopian POWs is fake and Photoshop. Accused Tigrayan Forces for misleading the Int'l media. Is it fake? What a country! pic.twitter.com/81UaYOR5hF — Stalin Gebreselassie (@StalinTeklu) November 24, 2021

جاءت هذه التطورات بينما أعلن آبي أحمد، في وقت متأخر الاثنين الماضي، أنه يعتزم قيادة الحرب شخصيا ضد قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها.

وقال في بيان “لنلتقي في جبهة القتال..حان الوقت للتضحية من أجل قيادة البلاد”.

جبهة تيجراي تنشر فيديو تستعرض فيه الآلاف من أسرى الحرب من الجيش الإثيوبي الذين وقعوا بأيدي قواتها pic.twitter.com/jzYJbbMZjA — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 24, 2021

وهددت قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا كما تقاتل بشراسة أيضا في محاولة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء رئيسي في جيبوتي.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب الجيش الإثيوبي العسكريين السابقين بالانضمام إلى صفوفه مجددا لمحاربة المتمردين.

وجاء نداء الجيش في أعقاب إعلان 9 جماعات إثيوبية بينها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو أنها شكلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في إقليم تيغراي عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.