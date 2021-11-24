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“تراب الغرب أحنّ من الوطن”.. قبور متجاورة لمهاجرين عرب تثير تعاطفا واسعا (فيديو)

24/11/2021-|آخر تحديث: 24/11/202103:15 PM (مكة المكرمة)

تصدرت صورة لقبور مهاجرين عرب من العراق وسوريا واليمن قضوا جراء البرد والإرهاق أثناء عبورهم إلى أوربا، منصات التواصل الاجتماعي لأيام.

وكان جثمان المهاجر اليمني مصطفى الريمي (37 عاما) دفن بحضور شقيقه والسفير اليمني لدى بولندا في المنطقة إلى جانب ضحايا آخرين.

وأثارت الصورة التي التقطت على الحدود البيلاروسية البولندية تعاطفا وسط المغردين.

رسالة للقادة

وقالت المغردة لانا علي “اجتمع العرب، على الحدود البيلاروسية البولندية، عراقي وسوري ويمني، هكذا كان اجتماعهم، عندما أصبح تراب الغرب أحن عليهم من تراب أوطانهم”.

وقال الصحفي رياض كمال “الصورة التقطت على الحدود البيلاروسية البولندية وهي تلخص العديد من المآسي في المنطقة، 3 مواطنين من 3 دول عربية يفقدون حياتهم، سوريا والعراق واليمن في منطقة صراع بيلاروسيا وبولندا”.

وأضاف “هذه رسالة لكل القادة العرب، هل وصلت الرسالة”.

الكيد السياسي

وتعليقا على الصورة قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي اليوم الأربعاء، إن مأساة هذه الشعوب الباحثة عن الهجرة صنعها الكيد السياسي ولا دخل للدين فيها.

وكتب في تغريدة على تويتر تعليقا على معاناة اللاجئين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا “فرقتهم الحدود وجمعتهم رحلة البحث عن اللجوء، صورة تختزل معاناة اللجوء”.

وقال “هذه أكبر الحواضر والعواصم التاريخية المسلمة -في إشارة إلى سوريا والعراق واليمن- التي يفرّ أصحابها منها ويموتون في المهاجر والمنافي”.

وأضاف القره داغي أن مأساة هذه الشعوب لا دخل للدين فيها “وإنما صنعها الكيد السياسي العالمي والتوظيف الداخلي للأدوات المجرمة”.

وتمنع بولندا مئات المهاجرين من بينهم عراقيون وسوريون ويمنيون قادمون من بيلاروسيا من دخول أراضيها، ما أدى إلى بقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف جوية قاسية.

ويتهم الاتحاد الأوربي بيلاورسيا بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوربية التي فرضت على بلاده.

المصدر : الجزيرة مباشر

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