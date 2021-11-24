“تراب الغرب أحنّ من الوطن”.. قبور متجاورة لمهاجرين عرب تثير تعاطفا واسعا (فيديو)

تصدرت صورة لقبور مهاجرين عرب من العراق وسوريا واليمن قضوا جراء البرد والإرهاق أثناء عبورهم إلى أوربا، منصات التواصل الاجتماعي لأيام.

وكان جثمان المهاجر اليمني مصطفى الريمي (37 عاما) دفن بحضور شقيقه والسفير اليمني لدى بولندا في المنطقة إلى جانب ضحايا آخرين.

وأثارت الصورة التي التقطت على الحدود البيلاروسية البولندية تعاطفا وسط المغردين.

قبور على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا لثلاثة لاجئين (عراقي – سوري – يمني)!! تُرى عن أي شيء يبحث هؤلاء المساكين؟

يبدو ان الموت يلاحق مواطني هذه البلدان الثلاثة حتى خارج اوطانهم!! pic.twitter.com/s5FmSuJWZn — كلكامش العراق Gilgamesh of Iraq (@IraqGilgamesh) November 23, 2021

رسالة للقادة

وقالت المغردة لانا علي “اجتمع العرب، على الحدود البيلاروسية البولندية، عراقي وسوري ويمني، هكذا كان اجتماعهم، عندما أصبح تراب الغرب أحن عليهم من تراب أوطانهم”.

وقال الصحفي رياض كمال “الصورة التقطت على الحدود البيلاروسية البولندية وهي تلخص العديد من المآسي في المنطقة، 3 مواطنين من 3 دول عربية يفقدون حياتهم، سوريا والعراق واليمن في منطقة صراع بيلاروسيا وبولندا”.

وأضاف “هذه رسالة لكل القادة العرب، هل وصلت الرسالة”.

تتقدم سفارة الجمهورية اليمنية في وارسو بخالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد مصطفى الريمي الذي وري جثمانه الثرى يومنا هذا الاحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م ، سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا اليه راجعون" pic.twitter.com/UxgmG9kVwE — Embassy of the Republic of Yemen – Warsaw (@embassy_yemen) November 21, 2021

الكيد السياسي

وتعليقا على الصورة قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي اليوم الأربعاء، إن مأساة هذه الشعوب الباحثة عن الهجرة صنعها الكيد السياسي ولا دخل للدين فيها.

وكتب في تغريدة على تويتر تعليقا على معاناة اللاجئين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا “فرقتهم الحدود وجمعتهم رحلة البحث عن اللجوء، صورة تختزل معاناة اللجوء”.

وقال “هذه أكبر الحواضر والعواصم التاريخية المسلمة -في إشارة إلى سوريا والعراق واليمن- التي يفرّ أصحابها منها ويموتون في المهاجر والمنافي”.

هذه أكبر الحواضر والعواصم التاريخية المسلمة التي يفر أصحابها منها ويموتون في المهاجر والمنافي؛ مأساة هذه الشعوب لا دخل للدين فيها وإنما صنعها الكيد السياسي العالمي والتوظيف الداخلي للأدوات المجرمة.

فرج الله عن كل هذه البلاد. #فقه_الميزان_في_وعي_الزمان pic.twitter.com/mNHTdOzVEJ — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) November 24, 2021

وأضاف القره داغي أن مأساة هذه الشعوب لا دخل للدين فيها “وإنما صنعها الكيد السياسي العالمي والتوظيف الداخلي للأدوات المجرمة”.

وتمنع بولندا مئات المهاجرين من بينهم عراقيون وسوريون ويمنيون قادمون من بيلاروسيا من دخول أراضيها، ما أدى إلى بقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف جوية قاسية.

ويتهم الاتحاد الأوربي بيلاورسيا بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوربية التي فرضت على بلاده.