“تراب الغرب أحنّ من الوطن”.. قبور متجاورة لمهاجرين عرب تثير تعاطفا واسعا (فيديو)

تصدرت صورة لقبور مهاجرين عرب من العراق وسوريا واليمن قضوا جراء البرد والإرهاق أثناء عبورهم إلى أوربا، منصات التواصل الاجتماعي لأيام.

وكان جثمان المهاجر اليمني مصطفى الريمي (37 عاما) دفن بحضور شقيقه والسفير اليمني لدى بولندا في المنطقة إلى جانب ضحايا آخرين.

وأثارت الصورة التي التقطت على الحدود البيلاروسية البولندية تعاطفا وسط المغردين.

— كلكامش العراق Gilgamesh of Iraq (@IraqGilgamesh) November 23, 2021

وقالت المغردة لانا علي “اجتمع العرب، على الحدود البيلاروسية البولندية، عراقي وسوري ويمني، هكذا كان اجتماعهم، عندما أصبح تراب الغرب أحن عليهم من تراب أوطانهم”.

وقال الصحفي رياض كمال “الصورة التقطت على الحدود البيلاروسية البولندية وهي تلخص العديد من المآسي في المنطقة، 3 مواطنين من 3 دول عربية يفقدون حياتهم، سوريا والعراق واليمن في منطقة صراع بيلاروسيا وبولندا”.

وأضاف “هذه رسالة لكل القادة العرب، هل وصلت الرسالة”.

تتقدم سفارة الجمهورية اليمنية في وارسو بخالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد مصطفى الريمي الذي وري جثمانه الثرى يومنا هذا الاحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م ، سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان " إنا لله وإنا اليه راجعون" pic.twitter.com/UxgmG9kVwE

— Embassy of the Republic of Yemen – Warsaw (@embassy_yemen) November 21, 2021