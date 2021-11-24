بعد فراق 5 سنوات بسبب الحرب.. لحظات مؤثرة للقاء جندي يمني بوالديه

وثّق مصور يمني، لقطات مؤثرة للقاء أحد الجنود اليمنيين مع والديه بعد فراق دام سنوات، وقال “متى نلتقي نحن، بالأهل والأحباب ونستعيد الأيام الجميلة في بيوتنا”؟.

وتظهر اللقطات أحد الجنود في صفوف القوات المشتركة المدعومة إماراتيا، وهو يعانق والديه بعد فراق 5 سنوات.

وكتب المصور أنور الشريف على حسابه في فيسبوك “عندما تتحدث الصور تعجز ألسنتنا عن الكلام والتعبير”.

وعلّق الصحفي اليمني (أحمد الشميري) على ذلك في تويتر وكتب “شاب يمني بعد سنوات من التهجير يلتقي والديه في جبل رأس جنوب شرق الحديدة، إنها لحظة جميلة”.

شاب #يمني بعد ٧سنوات من التهجير يلتقي والديه في جبل راس جنوب شرق #الحديدة إنها لحظة جميلة، أه أه متى سنلتقي نحن بالأهل والأحباب في قريتنا ونستعد الايام الجميلة ونستنشق نسيم الصباح في أعالي الجبال ونأكل الجبن ونغني ونحتسي الشاي على سطوح المنازل.

الله يعجل بالخلاص من دثن #الحوثي pic.twitter.com/xXIpMzDTaM — 🇾🇪 ahmed alshmeri (@a_shmeri) November 22, 2021

وقال “متى نلتقي نحن بالأهل والأحباب في قريتنا ونستعيد الأيام الجميلة ونستنشق نسيم الصباح في أعالي الجبال ونأكل الجبن ونغني ونحتسي الشاي على سطوح المنازل”.

أمّا المصور اليمني (علي جعبور) فقال “كم اشتاق لمثل هذه اللحظة العظيمة وقد مضت 7 سنوات على هجري الاضطراري لأغلى إنسانين في حياتي أمي وأبي، أبي الذي سجنته المليشيا وأجبرته على التبرؤ مني”.

بعد غياب 7 سنوات يعود هذا الجندي الى مسقط رأسه في مديرية جبل رأس يعانق والدية منتصرآ غير مهزوم ، يعانقه والدة بفخر بعد صبر طال ، وتروي أمة حكاية موسى الذي هزم فرعون بفرحة لن تكسر بعد اليوم . pic.twitter.com/uIMl7elAyP — عوض بن طالب (@aoad_ben_talib) November 22, 2021

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتسببت الحرب الأهلية في اليمن في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” بحسب الأمم المتحدة، في ظل اعتماد نحو 80% من السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات، فضلا عن مواجهة 13 مليونا لخطر الموت جوعا.