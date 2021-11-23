يستضيف 7 مباريات في مونديال قطر.. أول ملعب في العالم قابل للتفكيك بالكامل (فيديو)

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عن جاهزية سابع ملعب لبطولة كأس العالم (قطر 2022) خلال فعالية رقمية.

وبذلك يكون ملعب (974) الأول من نوعه القابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم.

ويقع الملعب على مقربة من ميناء الدوحة التاريخي، ويطل على منطقة الأبراج بالدوحة عبر مياه الخليج، ويمكن للمشجعين الوصول إلى الملعب عبر محطة رأس بو عبود على الخط الذهبي في مترو الدوحة.

ويرمز الاسم الجديد للملعب والمعروف سابقاً باسم استاد (راس أبو عبود) عدد حاويات الشحن التي استخدمت في تشييده، كما أن الرقم (974) الذي يحمله اسم الملعب هو رمز الاتصال الدولي لقطر.

استاد 974.. أول استاد في العالم قابل للتفكيك بالكامل#قطر2022 pic.twitter.com/CsTxoIqQZp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2021

ويستضيف الملعب أولى المباريات على أرضه خلال بطولة كأس العرب والتي تنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل.

وتقام بالملعب، الذي تبلغ طاقته 40 ألف مشجع، 7 مباريات في مونديال قطر من مرحلة المجموعات حتى الدور الثاني.

كما يستضيف الملعب 6 مباريات خلال كأس العرب التي تنظمها قطر من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، من بينها أولى مباراتي نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث.

وينضم الصرح الرياضي الجديد إلى 6 ملاعب أخرى اكتمل العمل بها، وهي: خليفة الدولي، والجنوب، والمدينة التعليمية، وأحمد بن علي، والثمامة، الذي افتتح الشهر الماضي تزامناً مع استضافته نهائي كأس الأمير، إضافة إلى ملعب البيت المقرر افتتاحه في أول أيام منافسات كأس العرب.

وبفضل تصميمه المبتكر، لا يتطلب ملعب (974) تقنية التبريد المستخدمة في بقية ملاعب المونديال، ويسهم موقعه الفريد على ضفاف الخليج في تقديم تجربة لا مثيل لها للجماهير الذين سيحضرون المباريات كأنهم في الهواء الطلق.

وجرى تصنيع جزء كبير من هيكل الملعب من معدن الفولاذ معاد التدوير، في حين تضمن التجهيزات المتطورة توفير استهلاك المياه بنسبة 40%، مقارنة بغيره من الملاعب التقليدية.