“مطلقة تحتفل بذكرى زواجها”.. ميقاتي يفجر جدلا في لبنان خلال عيد الاستقلال (فيديو)

أشعل رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي موجة جدل في البلاد خاصة بين النساء بعد تشبيهه للبنان بـ”المرأة المطلقة التي تحتفل بذكرى عيد زواجها”، وذلك خلال كلمة له أمس الإثنين في عيد الاستقلال.

وقال ميقاتي “لفتني ما قاله أحدهم من أن احتفالكم بالاستقلال كامرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى أنه قبل أن تُطلق، لو بقيت على التفاهم الذي كان قبل الزواج لما تم الطلاق”.

"امرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها".. تصريح لـ #ميقاتي في #عيد_الاستقلال يثير جدلا على مواقع التواصل في #لبنان pic.twitter.com/Yo5042zW2Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2021

وجاءت تصريحات ميقاتي ردًا على انتقادات البعض لاحتفال المسؤولين بعيد الاستقلال رغم الظروف السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد ميقاتي أن التفاهم والحوار هما الأساس لإنهاء حالة “الجفاء الذي يؤدي للشر”، مضيفًا “اللقاء كالذي حصل اليوم كان فيه الحوار جديًا وبإذن الله سيؤدي إلى الخير”.

احتفل غوغل بعيد استقلالنا بينما العتب النسائي ازداد على #ميقاتي ،لماذا دائما الزج بالمرأة في اسقاطاتكم — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) November 22, 2021

وأثارت تصريحات ميقاتي موجة انتقادات لا تخلو من السخرية، وسط اتهامات بأن ما قاله “خطاب ذكوري مسيء للمرأة” وتساؤلات عن سبب هذه المقارنة ولماذا ربطها بالمرأة وليس الرجل المطلّق، كما تحدث البعض عن ظاهرة تشبيه سياسيين للأزمات بالنساء.

وتداول حساب “لبنان ينتفض” على يوتيوب فيديو لمغترب لبناني يرد على تصريحات ميقاتي معتبرًا أنها “قمة الظلم، فحتى الطلاق له ظروفه الخاصة”، مؤكدًا أن الطلاق الوحيد الذي كان يجب الحديث عنه هو طلاق السلطة من شعبها.

وقال إن الحكم الذي أصدره ميقاتي “دليل على ذكورية ليس لها حدود وعنصرية وتمييز وجهل بالقانون وضد طبيعة المجتمع اللبناني وحتى الدولي”، متحديًا أن يصرح ميقاتي بمثل هذه الكلمات أمام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على سبيل المثال.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث، وانزلق 75% من اللبنانيين إلى هوة الفقر وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها في وقت ارتفعت كلفة السلة الغذائية بحوالي 10 أضعاف.

شو بتفرق الامرأة المطلقة عن الرجل المطلق بنظر #ميقاتي؟؟؟

العالم عم تبلش تسكن عالقمر ونحنا عم نرجع للعصر الحجري …عقد بالجملة 😏 — maguy bilal (@maguybilal5) November 22, 2021

وتركز حكومة ميقاتي على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات يحتاج إليها لبنان بشدة.

ويطبع القلق يوميات اللبنانيين بعد أن زعزع الانهيار ركائز عيشهم الأساسية، وامتد إلى أمنهم الفردي والمجتمعي إثر ارتفاع معدلات العنف. واقتحم محتجون مقر وزارة الصحة الجمعة الماضي رفضًا لرفع الدعم عن الأدوية التي ارتفع سعرها وبات من الصعب العثور عليها.