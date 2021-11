أمريكا وبريطانيا تسابقان الزمن للعثور على حطام مقاتلة إف35 قبل روسيا.. وجنرالات يعلّقون

أبدى مسؤولون بريطانيون وأمريكيون وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ثقتهم بأنهم سيتمكنون “قبل غريمتهم روسيا” من العثور على حطام المقاتلة الشبح (إف-35 بي) التي تحطّمت يوم الأربعاء الماضي في البحر المتوسط.

وكانت الطائرة المنكوبة أقلعت من حاملة الطائرات البريطانية (إتش إم إس كوين إليزابيث) قبل أن تسقط في البحر، وقفز قائدها منها قبل سقوطها.

وإثر الحادث أبدى الناتو خشيته من إمكانية عثور روسيا على المقاتلة وتضع يدها على التكنولوجيا فائقة التطوّر التي تميّزها.

وقال الجنرال (سيمون دوران) الضابط الأمريكي الأعلى رتبة على حاملة الطائرات البريطانية “سوف نستعيدها أولا، أنا أضمن لكم ذلك”.

وأكد نائب القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوربا الجنرال (تيم رادفورد) أمام الصحفيين على متن الحاملة “لسنا قلقين إزاء استعادتها”.

وقال “نعمل على هذا الأمر في الوقت الحالي، كان هناك قلق عندما سقطت الطائرة، لكنّ الطيّار بخير وهذا هو الأهمّ” رافضاً الكشف عن تفاصيل عملية إنقاذ الطيّار.

F-35 operations are continuing onboard British aircraft carrier HMS Queen Elizabeth after one of the jets crashed into the sea after taking off from the ship last week.https://t.co/ypv2MnvBq3

— UK Defence Journal (@UKDefJournal) November 22, 2021