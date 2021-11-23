في بث مباشر.. قطار يدهس شابا أثناء التصوير على خط للسكك الحديدية (فيديو)

لقي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه أول أمس الأحد بعدما صدمه قطار في منطقة (هوشانج آباد) بولاية (ماديا براديش) وسط الهند.

ويبدو أن الشاب الذي عُرف باسم سانجو شور، كان يقف لالتقاط مقطع فيديو على طول خط سكة حديد (إيتارسى-ناجبور) عندما دهسه القطار، وفق مسؤول بالشرطة المحلية.

وبحسب الشرطة، كان الشاب يصور مقطع فيديو مع صديقه على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، عندما صدمه القطار. ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته عند وصوله.

وفي اللقطات التي انتشرت على منصات التواصل منذ أمس الإثنين، يظهر الشاب بالقرب من القضبان ويمكن رؤية قطار بضائع يقترب منه مع إطلاق صافرات التنبيه قبل أن يصدمه.