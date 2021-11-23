شاهد: انتشال ملايين الجنيهات من مياه الأمطار في الإسكندرية

غرقت سيارة نقل أموال وسط مياه الأمطار في مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر، الأمر الذي استلزم الاستعانة بسلالم وحبال لانتشال ملايين الجنيهات من داخلها ونقلها لمكان آمن.

وأظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل ووسائل الإعلام، عملية انتشال صناديق حفظ الأموال من السيارة المحاصرة بالمياه في محيط منطقة سبورتنج شرقي الإسكندرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر تابع لشركة نقل الأموال أنهم لجؤوا لهذه الطريقة حرصًا على أموال المواطنين من الغرق بعد تعطل السيارة بسبب السيول، وسط مخاوف من تعرضها للسرقة.

وأضاف المصدر أنهم استعانوا بسلالم للوصول إلى سقف السيارة وسحب حقائب الأموال التي قُدرت بحوالي 5 ملايين جنيه كانت في طريقها لأماكن صرفها بالمنطقة ذاتها، ونجحت عملية الإنقاذ في حضور موظفي المكتب ورجال الأمن الخاص.

وتعرضت الإسكندرية صباح الإثنين لأمطار غزيرة تحولت إلى سيول أغرقت الشوارع الرئيسية والميادين وتسببت في شلل مروري وسقوط أجزاء من العقارات القديمة، بالإضافة إلى تعطيل العمل والدراسة في رابع أيام موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وكان ناشطون مصريون ووسائل إعلام تداولوا صورًا ومقاطع فيديو توثّق غرق شوارع وأنفاق الإسكندرية جراء الأمطار الغزيرة.

وقبل أيام، رصد رواد مواقع التواصل في مصر لحظة وصول عاصفة ترابية لعدد من المحافظات وقالوا إنها تشبه الإعصار بسبب ضخامة حجمها وكثافتها.