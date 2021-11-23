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الأخبار|الولايات المتحدة

“سأرتديه للكونغرس”.. ترمب ينال أعلى درجة للحزام الأسود في رياضة لم يمارسها أبدا (صور)

ترمب قال إنه سيرتدي زي التايكوندو للكونغرس إذا تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى (Kukkiwon_tkd)
23/11/2021

حصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على الحزام الأسود الفخري من الدرجة التاسعة في التايكوندو من قبل (لي دونغ) سوب رئيس الهيئة العالمية للتايكوندو في كوريا الجنوبية ورئيس مقر التايكوندو العالمي (كيوكي ون).

وتسلّم ترمب الحزام والشهادة الفخرية المسماة “دان تسعة” خلال عطلة نهاية الأسبوع بمنتجع ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وذكرت صحيفة (دونغ آيلبو) الكورية يوم الإثنين إن مواطنا من كوريا الجنوبية يعيش في الولايات المتحدة نظم اللقاء، ونقلت الصحيفة عن (لي دونغ سوب) قوله “سمعت أن ترمب مهتم للغاية بالتايكوندو”.

ووقف الرئيس الخامس والأربعون مع (لي دونغ) سوب أثناء ارتدائه زي التايكوندو التقليدي في العديد من الصور التي نشرت على صفحة الهيئة في فيسبوك، مع التأكيد على أن الحفل لا علاقة له بأي قضايا سياسية أخرى.

ونقلت الصحيفة الكورية عن ترمب قوله “يسعدني ويشرفني أن أتسلم هذه الشهادة الفخرية. التايكوندو فن قتالي رائع لحماية النفس في هذه الأوقات عندما يسود كوفيد-19”.

“سأرتديه للكونغرس”

وأضاف الرئيس السابق أنه سيرتدي زي التايكوندو للكونغرس إذا انتخب رئيسًا مرة أخرى، ودعا فريق (كيوكي ون) إلى الولايات المتحدة لتقديم العروض.

وبعد الحفل، وقف ترمب و(لي دونغ سوب) أمام صورة يظهر فيها الرئيس الأمريكي السابق وهو يصافح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال اجتماعهما في المنطقة منزوعة السلاح عام 2019.

ترمب “يسار” وبوتين (أرشيفية)

لم يمارسها أبدا

وترمب ليس أول زعيم عالمي بارز يحصل على حزام أسود من الدرجة التاسعة، فقد مُنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا التكريم خلال زيارته لسول عام 2013.

ومثل ترمب، لم يمارس بوتين التايكوندو أبدًا. ومع ذلك، فإن الزعيم الروسي لديه الحزام الأسود في الجودو، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

والحزام الأسود التاسع هو أعلى مستوى يمكن أن يحققه مقاتلو الدفاع عن النفس المحترفون.

وبهذا يتفوق ترمب وبوتين على خبير فنون الدفاع عن النفس ونجم (ووكر تكساس رينجر) تشاك نوريس، الذي لا يملك سوى الحزام الأسود للتايكوندو من الدرجة الثامنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك بوست

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