كيف ينظر الأمريكيون والأوربيون لتطورات الأحداث في السودان؟ (فيديو)

شدد المتحدث الإقليمي للاتحاد الأوربي لويس ميغل على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان خلال الأسابيع الماضية.

وقال في مقابلة على المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إن مطالب الاتحاد الأوربي كانت الإفراج عن المعتقلين السياسيين من البداية، مؤكدا أنها لا تزال من المطالب الأساسية، ليس في الخرطوم فقط بل في كل أنحاء البلاد.

وكشف أن استمرار الدعم الأوربي ودول الترويكا للسودان يعتمد على ما سيحدث في الأيام المقبلة بعد توقيع الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

هل أزال الاتحاد الأوربي وصف ما حدث في #السودان بـ”الانقلاب العسكري” بعد اتفاق البرهان – حمدوك؟

المتحدث الإقليمي للاتحاد الأوربي يجيب: pic.twitter.com/aNRmmpGI2o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2021

وبشأن الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوربي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أبدى المسؤول الأوربي الاستعداد لدعمه، وأقرّ بوجود صعوبات كبيرة تواجه الحكومة المدنية.

ودعا المسؤول الأوربي إلى إطلاق حوار داخلي واسع لحل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أنهم عقدوا لقاءات على مستويات محلية وإقليمية في هذا الإطار.

وشدد على أن الدعم الأوربي والغربي بصفة عامة، ليس لشخص عبد الله حمدوك، بل للمنصب الذي يمثله والمتمثل في مدنية الدولة.

هل ستكتفي الولايات المتحدة بما حصل باتفاق #البرهان – #حمدوك أم أنها ستزيد الضغوط لمزيد من الإجراءات؟#السودان pic.twitter.com/T3r7NlrK5D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2021

هل تزيد أمريكا الضغوط؟

بدوره، قال كبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (ديفيد بولوك) إن الحكومة الأمريكية ترى بعض البوادر الإيجابية في الاتفاق، لكنه أشار إلى رفض قطاعات كبيرة من الشعب السوداني.

وشدد على ضرورة السماح للشعب بالتعبير عن رأيه، مشيرا إلى أن البعض قد يلجأ للتظاهر، لكنه دعا الرافضين للاتفاق إلى العمل على الانتقال للمسار الديمقراطي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع حمدوك والبرهان مساء أمس الإثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان “لا بد أن نرى استمرار إحراز تقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد”.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، قائد الجيش ورئيس الوزراء أن البلاد بحاجة لإحراز مزيد من التقدم قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن “رسالة” الوزير مفادها أنه “يجب أن نستمر في رؤية التقدم” معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية أكتوبر/تشرين الأول “خطوة أولى مهمة” ولكنها “ليست أكثر من ذلك”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية، أجاب أن ذلك يعتمد على “ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع المقبلة”.