أردوغان تعهد بالانتصار في “حرب الاستقلال الاقتصادي”.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهد بالفوز في “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وتراجعت الليرة إلى 13.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعضا من الخسائر وتصل إلى 12.6.

وفقدت العملة 40% من قيمتها هذا العام بما في ذلك تراجع بلغ نحو 20% منذ بداية الأسبوع الماضي.

كان الرئيس التركي رجب أردوغان قال أمس الإثنين، إن السياسة المتشددة لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم، وتعهد بالنجاح في “حرب الاستقلال الاقتصادي”.

وقال أردوغان خلال اجتماع الحكومة إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرا مباشرا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف.

وأكد أردوغان أنه يفضل سعر صرف تنافسي لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف، وألقى باللوم في ضعف الليرة التركية على “مناورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة”.

كانت الليرة التركية قد صعدت لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار أمس الإثنين، بعدما بلغت مستوى منخفضا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى.