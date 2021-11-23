ابنة منفذ عملية القدس تروي تفاصيل الليلة الأخيرة لوالدها (فيديو)

وسط حزنها على والدها الشهيد، تحكي “هبة” تفاصيل آخر ليلة مع والدها (فادي أبو شخيدم) منفذ عملية القدس، والتي أدت لمقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين.

بصوت متهدج تقول هبة “أبوي عظيم هو قدوتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حنونا بصورة لا يمكن وصفها، وكان يحبنا لدرجة كبيرة”.

وقالت هبة “آخر ليلة جاب قالب كيك واحتفلنا بنجاحي” وقالت بفخر “أبوي عظيم وكل شيء فيه حلو، هو كل حياتي”.

واستشهد أبو شخيدم (42 عاما) أول أمس الأحد بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن فلسطينيا تنكر في زي يهودي متدين، أطلق النار تجاه قوة من “حرس الحدود” في البلدة القديمة.

Photo of the Palestinian who carried out the shooting attack in Jerusalem Old City pic.twitter.com/Edz9WPvX3O — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) November 21, 2021

وقالت حركة حماس في بيان “تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس ابنها الشهيد البطل الشيخ فادي محمود أبو شخيدم، القيادي في الحركة بمخيم شعفاط، والذي نفذ عملية باب السلسلة في القدس المحتلة”.

#صورة

شرطي صهيوني من وحدة "البصمات" يرفع البصمات عن ملصق للشيخ فادي أبو اشخيـدم لكشف من قام بإلصاقه في حارة باب حطة بالبلدة القديمة. pic.twitter.com/k4sUABDTT3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 23, 2021

فادي أبو شخيدم

أبو شخيدم من سكان مخيم شعفاط ومن وجهائه، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه أسير محرّر من سجون الاحتلال ومن رواد ومحبي المسجد الأقصى، وهو حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، ويدرّس التربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية في القدس، وكان خطيبا متطوعا لعدد من المساجد في القدس.