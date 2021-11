ابنة منفذ عملية القدس تروي تفاصيل الليلة الأخيرة لوالدها (فيديو)

وسط حزنها على والدها الشهيد، تحكي “هبة” تفاصيل آخر ليلة مع والدها (فادي أبو شخيدم) منفذ عملية القدس، والتي أدت لمقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين.

بصوت متهدج تقول هبة “أبوي عظيم هو قدوتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حنونا بصورة لا يمكن وصفها، وكان يحبنا لدرجة كبيرة”.

وقالت هبة “آخر ليلة جاب قالب كيك واحتفلنا بنجاحي” وقالت بفخر “أبوي عظيم وكل شيء فيه حلو، هو كل حياتي”.

واستشهد أبو شخيدم (42 عاما) أول أمس الأحد بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن فلسطينيا تنكر في زي يهودي متدين، أطلق النار تجاه قوة من “حرس الحدود” في البلدة القديمة.

