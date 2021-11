“أجبروني على تناول أدوية مخدرة”.. أكاديمي بريطاني يتهم مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول بالتعذيب (فيديو)

أعلن بريطانيان عن تقديمهما شكوى جنائية ضد الإماراتي أحمد الريسي المرشح لمنصب رئيس الإنتربول بدعوى تورطه في تعذيبهما أثناء احتجازهما سابقًا في دولة الإمارات.

وقال أحد مقدمي الشكوى -وهو أكاديمي بريطاني يدعى ماثيو هيدجز- في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين “اعتقلت لمدة 7 أشهر وتم احتجازي انفراديًا وإجباري على أخذ خليط من الأدوية المخدرة بهدف التأثير على حالتي النفسية والعقلية”.

وأضاف “تعرضت أيضًا لتعذيب جسدي كما هددوا بإرسالي إلى قاعدة عسكرية في الخارج، وأجبروني على توقيع إفادات خاطئة، وما زلت إلى الآن أحتاج لأخذ الأدوية التي أجبروني على أخذها”.

وقالت محامية البريطانيين خلال المؤتمر، إن الريسي يُعد شخصية رئيسية في النظام الشرطي بالإمارات وينبغي أن يؤخذ ذلك في الاعتبار لأنه عامل أساسي لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال استغلال النفوذ والسلطة.

وأضافت ” قدّمنا بصفتنا ممثلين عن وكلائنا شكوى جنائية وطلبنا من مكتب المدعي العام في إسطنبول أن يطبق القانون الدولي فيما يتعلق بادعاءاتنا بالتعذيب المعزز وسوء المعاملة مما قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.

وأوضحت ” بموجب القانون التركي أن تنظر أنقرة في هذه الشكوى ولهذا قدمنا شكوانا أمام المدعي العام هنا في الأسبوع الماضي واليوم سيستمعون إلى ادعاءاتا وإفادات وكيلينا فيما يخص تعرضهما للتعذيب ولدينا أدلة مباشرة تثبت تورط المرشح لرئاسة الإنتربول (الشرطة الدولية) في هذا الأمر وهو موجود في تركيا حاليًا”.

وتابعت “مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرض لها وكيلينا تم تسليط الضوء عليها في تقارير كثيرة قدمتها منظمات دولية موثوقة تتعلق بالمرشح لرئاسة الإنتربول”.

A band of international critics have expressed concern that Al-Raisi’s election could jeopardise Interpol’s neutrality, while providing international approval towards abuses committed within the Emirati justice system. https://t.co/9jGyMO7Fuh

— Arzu Geybulla (@arzugeybulla) November 21, 2021