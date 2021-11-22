سهير البابلي.. سر ارتدائها الحجاب ولقائها الشيخ الشعراوي ووصيتها الأخيرة (فيديو)

لايزال اسم الفنانة سهير البابلي يتصدر المنصات المصرية التي تحولت إلى ساحة تأبين منذ إعلان وفاتها مساء أمس الأحد بعد صراع قصير مع المرض وبعد رحلة فنية طويلة ومميزة.

اشتهرت الراحلة بأدوار مميزة في السينما والدراما والمسرح، فكانت المُعلمة “عفّت” في مدرسة المشاغبين، و”بكيزة هانم الدرملي” في ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

رحلة خلصت بكل مافيها من ضحك ولعب وجد وحب.وفن وفن

رحلت من دنيتها لكنها لن ترحل من دنيتنا فالرائعون المبدعون لايرحلون

الفاتحة والدعاء #سهير_البابلي pic.twitter.com/9Y5zjlRWku — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 21, 2021

وقدمت دور “سكينة” في مسرحة ريا وسكينة، ومسؤولة تنظيم الأسرة “ناظلي” في فيلم ليلة عسل، ودورها المميز في فيلم “استقالة عالمة ذرة” إلى جانب عشرات الأدوار الأخرى المتألقة.

تزوجت سهير البابلي 5 مرات، كان أولها من محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، ثم الفنان منير مراد (شقيق ليلى مراد) الذي قيل إنه أسلم ليتزوجها، ثم تاجر المجوهرات أشرف السرجاني.

إنا لله و إنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين و انا خارج البلاد، فارقتني حبيبتي و عشرة عمري و رفيقة أيامي و أستاذتي سهير البابلي، محاولات مستميتة للعودة إلي مصر حتي أكون في وداعها، اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل،

عزائي الوحيد الان ان أجد مكان فارغ في أول طائرة. — isaad younis (@isaad) November 21, 2021

بعد وفاة السرجاني تزوجت سهير -وهي ابنة محافظة دمياط شمالي مصر- من رجل الأعمال محمود غنيم، وكان آخر زيجاتها من الممثل أحمد خليل الذي رحل عن الدنيا قبل 10 أيام، وقررت بعد انفصالها عنه عدم الزواج مرة أخرى لتقترب أكثر من ابنتها الوحيدة.

ارتبطت سهير بصداقة قوية مع ابنتها التي تسبب ارتداؤها للحجاب وانشغالها بدروس القرآن، في شعور الأم بالخجل لتقرر عام 1992 اعتزال الفن وارتداء الحجاب هي الأخرى خاصة بعد لقاء لها مع الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي.

من زمن فات | الفنانة الراحلة #سهير_البابلي تروي تفاصيل اعتزالها وارتدائها الحجاب بعد رحلة عمرة في لقاء متلفز سابق pic.twitter.com/mx7OkjKrXC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 21, 2021

ولكن بعد 13 عامًا من الاعتزال، أجبر الاحتياج المادي سهير إلى العودة للشاشة الصغيرة بمسلسل “قلب حبيبة” عام 2005 غير أنها اشترطت -وفق تصريحات سابقة لها- عدم السلام على الرجال أو ارتداء ملابس لا تتسق مع الحجاب عملًا بوصية الشيخ الشعراوي الذي حدّثها عن الفن الهادف الذي يخدم الإنسانية.

وابتعدت سهير مرة أخرى عن الأضواء -إلا من بعض اللقاءات التلفزيونية البعيدة- خاصة بعد معاناتها مع المرض إذ أجرت قبل 8 سنوات جراحة زرع كبد، وأواخر الشهر الماضي تعرضت لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة ليتصدر اسمها المنصات آنذاك أيضًا.

أبله عفت في مدرسة المشاغبين..

سكينة في ريا وسكينة..

بكيزة في بكيزة وزغلول..

أدوار محفورة في أذهان كل الأجيال..#سهير_البابلي

الله يرحمك عقد ما ضحكتينا وقدمتي فن عفوي وصادق وجميل❤️ pic.twitter.com/BT0IsMMk8f — Ahmad Abdallah (@ahmad__abdalla) November 21, 2021

وقالت نيفين حينها في تصريحات إعلامية، إن والدتها تعرضت منذ ما يقارب الشهر إلى بوادر غيبوبة سكر، وتم إسعافها قبل أن تدخل في الغيبوبة، إلا أنها تعرضت لبعض المضاعفات وخضعت للعديد من الفحوصات التي أكدت وجود مياه على الرئة وضعف بعضلة القلب.

أما عن وصيتها الأخيرة قبل الوفاة، قال زوج ابنتها د. رضا طعيمة، في تصريحات محلية، إن سهير البابلي طلبت استمرار المنح التي كانت تصرفها لطلاب كليات الطب من الفقراء وعدم وقف الدفعات الشهرية لعدد من المشروعات الخيرية”.

#سهير_البابلي وحديثها عن لقاء الشيخ الشعراوي معها في الحج

بين داعية يستخدم أرق الأساليب وأعذبها في الدعوة إلى الله

ونفس طيبة تستجيب لدعوة الله من غير كبر أو جدال

رحمهما الله وجعلهما في الصالحين pic.twitter.com/SZ0Wq1jAoU — خواطر (@palastinefreez) November 21, 2021

اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها ،، الفنانة القديرة صاحبة الضحكة الحلوة #سهير_البابلي في ذمة الله ربنا يرحمها بقدر ما أسعدتنا 💔 pic.twitter.com/fJDPza8nln — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) November 21, 2021

وفاة #الفنانة #الممثلة الشهيرة الحاجة #سهير_البابلي

رائدة الممثلات المعتزلات وفي أوج شهرتها ومن أوائل من ارتدين #الحجاب والتائبات عما يشوب #الفن من محرمات حيث تبعتها بعد ذلك الكثير من الممثلات والفنانات وبخاصة في #مصر وكان ذلك بتأثير من الشيخ #محمد_متولي_الشعراوي رحمه الله تعالى pic.twitter.com/bS2XJl1oCA — مركز فامر للدراسات العثمانية (@famercenter) November 21, 2021

#سهير_البابلي

أجمل خروج عن النص علي الاطلاق

في المسرحية الكوميدية (ريا وسكينه)

((لا وكتاب الله ده مش تمثيل المخرج مقالش كده" خروج سهير البابلي عن النص في المشهد)

الله يرحمها برحمته الواسعة..

فقد اسعدت الملايين..وهي من الفنانات المحترمات.. pic.twitter.com/vJyjmw99FG — mazen faridالمصري (@mazenfarid2) November 21, 2021

ورقة جديدة من شجرة العمالقة تسقط

بكيزة الدرملي رفيقة ذكريات الطفولة رحلت

وداعا #سهير_البابلي 💔 pic.twitter.com/7LLzQp1KeR — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) November 21, 2021

وداعا معلمة مدرسة المشاغبين

ربنا يرحمها ويغفرلها علي قد ما أسعدتنا وضحكتنا بفنها الراقي ❤️

#سهير_البابلي pic.twitter.com/I6VblaupxA — 🇪🇬ــويRadwaرضــ𓂀♌️ (@radwa_rody88) November 21, 2021