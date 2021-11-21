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الأخبار|إيران

هجوم إلكتروني يستهدف شركة طيران رئيسية في إيران.. ماذا حدث؟

الشركة أدرجتها واشنطن في قوائمها السوداء في 2011 بسبب دعمها للحرس الثوري الإيراني (رويترز)
21/11/2021

قالت وسائل إعلام رسمية في إيران، اليوم الأحد، إنه تم إحباط هجوم إلكتروني على شركة الطيران الإيرانية الخاصة (ماهان إير) وأضافت أن جدول رحلات الشركة لم يتأثر بالهجوم.

وذكرت الشركة، التي أدرجتها واشنطن في قوائمها السوداء في 2011 بسبب دعمها للحرس الثوري الإيراني، في بيان أنها واجهت هجمات مماثلة في الماضي مضيفة أن “شبكتها الداخلية” لم تستهدف.

وقال أمير حسين زولانفاري رئيس قسم العلاقات العامة في الشركة للتلفزيون الإيراني “رحلاتنا الدولية والداخلية تعمل وفق الجدول دون أي انقطاعات”.

وكانت السلطات قالت إن إيران في حالة تأهب تحسبًا للهجمات الإلكترونية التي سبق أن حمّلت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤوليتها. وفي الوقت نفسه اتهمت واشنطن وقوى غربية أخرى إيران بمحاولة تعطيل شبكاتها الإلكترونية واختراقها.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، شل هجوم إلكتروني نظام توزيع الوقود في إيران لمدة أسبوع، ما أدى إلى تحرك أعلى السلطات الإيرانية وتسبب في اختناقات مرورية في المدن الرئيسية لطهران وطوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وفي يوليو/تموز تعطل الموقع الإلكتروني لوزارة النقل بسبب ما وصفته وسائل إعلام رسمية بعطل سيبراني تسبب في تأخير خدمات القطارات.

وتأسست ماهان إير في 1992 لتصبح أول شركة طيران خاصة في إيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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