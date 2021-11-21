فودافون يتصدر غوغل مصر بعد اشتباك عنيف بين موظفين وعميل.. وتحرك رسمي (فيديو)

احتلت مشاجرة عنيفة داخل أحد فروع شركة فودافون للاتصالات حديث الساعة في مصر إذ نشر رواد منصات التواصل الاجتماعي لاشتباك بالأيدي، الجمعة، بين عميل وموظفين داخل الفرع.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول اشتباك عنيف بالأيدي والأرجل بين أحد العملاء وموظفي فرع مول سيلفر ستار بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وكان سببه شكوى العميل من قيمة الفاتورة.

وبعدها توجه الطرفان لقسم الشرطة وتبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر لكنهما تصالحا في نهاية المطاف وتنازل كل منهما عن المحضر.

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قالت فودافون في بيان رسمي إنها اتخذت إجراءات حاسمة ضد موظفيها المتورطين وفقًا لسياستها التي تمنع التجاوز بحق العملاء تحت أي ظرف.

وأعلن جهاز حماية المستهلك استدعاء ممثل شركة فودافون للتحقيق في سياسة خدمة عملاء بالشركة حسب ما ذكرت مواقع محلية.

وعلى مواقع التواصل انقسمت الآراء حول من المخطئ بين الطرفين حيث كتب أحد المغردين “شعرت بالحزن حينما رأيت أن 99% من الناس متعاطفون مع العميل وهجوميين جدًا ضد الموظفين وكأنهم آلة ليس عندهم أي مشاعر أو كرامة”.

وأضاف “بصفتي أعمل بنفس الوظيفة فأنا متأكد مليون في المئة أن التطاول بدأ من العميل لأن الموظفين في الفيديو ليس عندهم مشكلة من الأساس وجايين ياكلوا عيش فقط”.

وكتب الصحفي عمر فهمي “الفيديو كفيل بإصدار قرار إغلاق الشركة نهائيًا في مصر، فحتى لو العميل أخطأ كان يجب استدعاء الشرطة وإنهاء الأمور بالقانون وليس بالبلطجة”.

وكتب ناصر أحمد “لماذا حكمتم أن المخطئ هو خدمة عملاء فودافون وأن الرجل مظلوم؟ لو كنت موظفًا وجاء أحدهم وضربك وتطاول عليك هل ستسكت وتقول له تفضل يا فندم كمّل ضرب؟ هل يعقل أن يضحي موظف بوظيفته وسمعة شركته هكذا؟ من المؤكد أن شيئًا استفزازيًا جرى”.