محمد صلاح يفاجئ صفا مدرسيا في مصر يضم لاجئين ويجيب عن سؤال محرج (فيديو)

لم يصدق الطلاب أعينهم لأول وهلة عندما ظهر أمامهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح داخل صفهم الدراسي في زيارة افتراضية حتى إن بعضهم فرك عينيه من فرط المفاجأة.

ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذه الزيارة المفاجئة التي بدأت داخل أحد صفوف مدرسة مصرية تضم عددًا من الطلاب المصريين واللاجئين حيث طُلب منهم المشاركة في مسابقة تعليمية باستخدام أجهزة التابلت.

وطلب منهم المعلم الدخول على حساباتهم الخاصة والإجابة عن مجموعة من الأسئلة، كان من بينها “من هو نجم الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول والمنتخب المصري؟”.

وبمجرد إجابة الطلاب على السؤال فُتحت الشاشة أمامهم وظهر محمد صلاح من مدينة ليفربول في بث مباشر وسط ذهول الطلاب وفرحتهم.

That moment when one of the best players in the world surprises students in Egypt 😍 👇 Thank you @MoSalah for standing up and saying that education matters 🙏 @UNHCREgypt @VodafoneFdn pic.twitter.com/QnVW2wXgH5 — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 18, 2021

وفي المقابلة أجاب صلاح عن أسئلة الطلاب عنه وعن مستقبله في ليفربول، كما سألهم هو الآخر ماذا يريدون أن يصبحوا في المستقبل وأكد على لأهمية التعليم الجيد والاستفادة من التقنية الرقمية.

وطرح أحد الطلاب، ويدعى عبد الرحمن، سؤالًا كان من الممكن أن يتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم لو أجاب صلاح عنه حيث قال “إلى أين تريد أن تذهب بعد ليفربول؟”.

بدا على صلاح الارتباك ثم ضحك وتساءل إن كان عبد الرحمن صحفيًا، وأجاب أنه لا يعلم إلى أين سيذهب وأنه يركز الآن مع فريقه ومع المنتخب المصري وتصفيات كأس العالم.

ومحمد صلاح هو سفير لبرنامج “مدارس الشبكة الفورية” التابع لمفوضية اللاجئين بالتعاون مع شركة اتصالات فودافون، والذي يهدف إلى تحويل الفصول الدراسية الحالية إلى مراكز متعددة الوسائط للتعلم، ومجهزة بشبكة الإنترنت والطاقة الشمسية المستدامة وببرنامج تدريب فعال للمعلمين.

ويدعم البرنامج أكثر من 129 ألف طالب لاجئ ومتعلم من المجتمعات المحلية في 6 بلدان أفريقية.

وحتى الآن بدأت 18 مدرسة ثانوية في القاهرة الكبرى برنامج مدارس الشبكة الفورية، حيث تم الوصول إلى ما يقرب من 18 ألف طالب و360 مدرسًا بحسب بيان لمفوضية اللاجئين.

وتستضيف مصر حوالي 266 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة بينهم أكثر من 30% في سن الدراسة.