محمد صلاح يفاجئ صفا مدرسيا في مصر يضم لاجئين ويجيب عن سؤال محرج (فيديو)

لم يصدق الطلاب أعينهم لأول وهلة عندما ظهر أمامهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح داخل صفهم الدراسي في زيارة افتراضية حتى إن بعضهم فرك عينيه من فرط المفاجأة.

ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذه الزيارة المفاجئة التي بدأت داخل أحد صفوف مدرسة مصرية تضم عددًا من الطلاب المصريين واللاجئين حيث طُلب منهم المشاركة في مسابقة تعليمية باستخدام أجهزة التابلت.

وطلب منهم المعلم الدخول على حساباتهم الخاصة والإجابة عن مجموعة من الأسئلة، كان من بينها “من هو نجم الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول والمنتخب المصري؟”.

وبمجرد إجابة الطلاب على السؤال فُتحت الشاشة أمامهم وظهر محمد صلاح من مدينة ليفربول في بث مباشر وسط ذهول الطلاب وفرحتهم.

That moment when one of the best players in the world surprises students in Egypt 😍 👇

Thank you @MoSalah for standing up and saying that education matters 🙏 @UNHCREgypt @VodafoneFdn pic.twitter.com/QnVW2wXgH5

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 18, 2021